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Війна з Росією: хроніка
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Кошти від угод прокурорів та обвинувачених направлятимуть на Армію дронів: САП та Мінцифра підписали меморандум  

18 травня, 2023 четвер
09:44
Війна з Росією

Міністерство цифрової трансформації разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою підписали меморандум, який передбачає передачу грошей від угод на БПЛА

Про це інформує Мінцифра та САП.

"Війна не лише не зупинила боротьбу з топкорупцією, але і додала мотивації нашій роботі. Наші пріоритети - притягнення винних у корупції до відповідальності та сприяння Збройним Силам України. Детективи й прокурори докладають зусиль, щоби спрямувати максимальні ресурси від інструменту угод зі слідством, на протидію агресору", - вважає керівник САП Олександр Клименко.

Аби допомогти українським військовим Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом з Міністерством цифрової трансформації уклали меморандум про співробітництво.

Відтепер кошти, отримані в результаті угод прокурорів та обвинувачених, спрямовуватимуть на Армію дронів, техніку та необхідне обладнання.

Водночас за менш ніж 5 місяців САП і НАБУ вже виділили на армію БПЛА 650 млн грн. За ці кошти придбано сотні безпілотників для військових ЗСУ й ГУР,  а також партію БМП-2 для бригад Гвардії наступу.

"Кожен дрон рятує життя наших героїв. Ми мусимо бути технологічнішими за ворога. Саме тому розвиток сучасних українських БПЛА - наш пріоритет. Ми укладаємо державні контракти з десятками виробників за новими вигідними бізнесу умовами, підтримуємо фінансово становлення новачків на ринку. Цей рік точно стане проривним для вітчизняного ринку", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За час повномасштабної війни РФ завдяки роботі САП, НАБУ та ВАКС, укладеним угодам і застосуванню інших механізмів на користь Збройних Сил України перераховано понад 1,7 млрд грн.

Зробити донат на БПЛА для українських захисників.

  • Станом на 31 грудня 2022 року в межах проєкту Армія дронів придбано було 1577 безпілотників, 928 уже на фронті.
  • Упродовж 9 місяців Армія дронів у межах проєкту UNITED24 законтрактувала 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн. Більш як 7 тис. військових також пройшли навчання операторів.  
  • Армія дронів поповнилася двома потужними українськими комплексами Raybird-3, які долають до 2500 кілометрів і мають імунітет до засобів радіоелектронної боротьби.  
  • Українським розвідникам передали на Донеччину ще 12 безпілотних літальних апаратів SKIF та STEN-2 з Армії дронів.
  • Станом на 8 травня Армія дронів поповнилася ще восьма новими ротами ударних і FPV-коптерами, а також пікапами для них. 
  • Завдяки донатам на фандрейзингову платформу UNITED24 Армія дронів доставила військовослужбовцям на фронт 2124 безпілотники, планується створити 60 ударних рот.  
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