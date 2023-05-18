Про це інформує Мінцифра та САП.

"Війна не лише не зупинила боротьбу з топкорупцією, але і додала мотивації нашій роботі. Наші пріоритети - притягнення винних у корупції до відповідальності та сприяння Збройним Силам України. Детективи й прокурори докладають зусиль, щоби спрямувати максимальні ресурси від інструменту угод зі слідством, на протидію агресору", - вважає керівник САП Олександр Клименко.

Аби допомогти українським військовим Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом з Міністерством цифрової трансформації уклали меморандум про співробітництво.

Відтепер кошти, отримані в результаті угод прокурорів та обвинувачених, спрямовуватимуть на Армію дронів, техніку та необхідне обладнання.

Водночас за менш ніж 5 місяців САП і НАБУ вже виділили на армію БПЛА 650 млн грн. За ці кошти придбано сотні безпілотників для військових ЗСУ й ГУР, а також партію БМП-2 для бригад Гвардії наступу.

"Кожен дрон рятує життя наших героїв. Ми мусимо бути технологічнішими за ворога. Саме тому розвиток сучасних українських БПЛА - наш пріоритет. Ми укладаємо державні контракти з десятками виробників за новими вигідними бізнесу умовами, підтримуємо фінансово становлення новачків на ринку. Цей рік точно стане проривним для вітчизняного ринку", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За час повномасштабної війни РФ завдяки роботі САП, НАБУ та ВАКС, укладеним угодам і застосуванню інших механізмів на користь Збройних Сил України перераховано понад 1,7 млрд грн.

Зробити донат на БПЛА для українських захисників.