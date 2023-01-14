"Кожен російський солдат, офіцер, посадовець особисто відповість за скоєне", - генпрокурор Костін про удар по Дніпру

Про це повідомляється в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"Людожерський режим РФ обрав вбивства мирних людей своєю стратегією. Та жоден воєнний злочин не залишиться безкарним", - заявив він.

Зазначається, що прокурори, правоохоронці, експерти вже працюють на місці трагедії у Дніпрі.

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"Ми не знатимемо спокою, допоки не знайдемо і не засудимо їх усіх. Тих, хто ховається за виправданням "я просто виконував наказ", посилаючи ракети по житлових будинках. І тих, хто ховається за високими посадами, сподіваючись на безкарність. Кара буде. І силою зброї, і Закону", - йдеться у дописі.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 18 людей і повністю знеструмлено один з районів міста.

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.

У суботу, 14 січня, росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина міста знеструмлена і в метро зупинилися поїзди

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