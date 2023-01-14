"Кожен російський солдат, офіцер, посадовець особисто відповість за скоєне", - генпрокурор Костін про удар по Дніпру
Генпрокурор Андрій Костін прокоментував удар по Дніпру у суботу, 14 січня
Про це повідомляється в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"Людожерський режим РФ обрав вбивства мирних людей своєю стратегією. Та жоден воєнний злочин не залишиться безкарним", - заявив він.
Зазначається, що прокурори, правоохоронці, експерти вже працюють на місці трагедії у Дніпрі.
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"Ми не знатимемо спокою, допоки не знайдемо і не засудимо їх усіх. Тих, хто ховається за виправданням "я просто виконував наказ", посилаючи ракети по житлових будинках. І тих, хто ховається за високими посадами, сподіваючись на безкарність. Кара буде. І силою зброї, і Закону", - йдеться у дописі.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 18 людей і повністю знеструмлено один з районів міста.
- Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
- Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
- У суботу, 14 січня, росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина міста знеструмлена і в метро зупинилися поїзди
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