Кожен третій громадянин Ізраїлю в Україні погоджується на евакуацію. ЦАГАЛ та авіакомпанії готують літаки

Для виконання ухваленого рішення уряд надасть кілька цивільних рейсів за маршрутом Ізраїль-Україна, попередньо обговоривши це з керівництвом авіакомпаній, пише газета Haaretz.



За даними МЗС Ізраїлю, наразі з проханням про повернення з України звернулося до посольства близько 5 тис. з 15 тис., які тут перебувають.



Міністр оборони Бені Ганц доручив армійському керівництву підготуватися до надання допомоги у доставці ізраїльтян на батьківщину.



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Haaretz також наводить інформацію про нараду Беннета з очільником ізраїльського МЗС Яїром Лапідом, а також представниками Служби загальної безпеки (ШАБАК) та членами Ради національної безпеки, під час якої було ухвалено рішення про переведення роботи ізраїльських дипломатів в режим НП.



Лапід своює чергою розмовляв у суботу, 12 лютого, з ізраїльським послом у Києві Майклом Бродським та співробітниками ізраїльської дипмісії.



Разом з тим, Ізраїль наразі "не має надійної інформації про можливе російське вторгнення", підкреслює Haaretz.



Тему продовжує ізраїльський портал Walla! (Тель-Авів). Як зазначається, згоду на два евакуаційних рейси до України - 14 та 15 лютого - вже дала авіакомпанія "Аркіа".





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