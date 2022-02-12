Кожен третій громадянин Ізраїлю в Україні погоджується на евакуацію. ЦАГАЛ та авіакомпанії готують літаки
Прем'єрміністр Ізраїлю Нафталі Беннетт провів у суботу, 12 лютого 2022 року, чергове обговорення ситуації навколо України, за наслідками якого було вирішено закликати співгромадян негайно покинути цю країну
Для виконання ухваленого рішення уряд надасть кілька цивільних рейсів за маршрутом Ізраїль-Україна, попередньо обговоривши це з керівництвом авіакомпаній, пише газета Haaretz.
За даними МЗС Ізраїлю, наразі з проханням про повернення з України звернулося до посольства близько 5 тис. з 15 тис., які тут перебувають.
Міністр оборони Бені Ганц доручив армійському керівництву підготуватися до надання допомоги у доставці ізраїльтян на батьківщину.
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Haaretz також наводить інформацію про нараду Беннета з очільником ізраїльського МЗС Яїром Лапідом, а також представниками Служби загальної безпеки (ШАБАК) та членами Ради національної безпеки, під час якої було ухвалено рішення про переведення роботи ізраїльських дипломатів в режим НП.
Лапід своює чергою розмовляв у суботу, 12 лютого, з ізраїльським послом у Києві Майклом Бродським та співробітниками ізраїльської дипмісії.
Разом з тим, Ізраїль наразі "не має надійної інформації про можливе російське вторгнення", підкреслює Haaretz.
Тему продовжує ізраїльський портал Walla! (Тель-Авів). Як зазначається, згоду на два евакуаційних рейси до України - 14 та 15 лютого - вже дала авіакомпанія "Аркіа".
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