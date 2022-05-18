Країни ЄС наразі не можуть узгодити ембарго на російську нафту, - єврокомісар Паоло Джентілоні
Члени Європейського Союзу не можуть досягти згоди щодо ембарго на імпорт російської нафти
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на брифінг єврокомісар із економіки Паоло Джентілоні.
"Ми поки не можемо завершити обгвоорення цього питання", – заявив єврокомісар Джентілоні.
Шостий пакет антиросійських санкцій ЄС обговорює вже кілька тижнів. Його ухвалення блокує позиція Угорщини, яка вимагає відшкодувати економічні втрати від відмови від нафти з РФ.
- 17 травня Канцлер Австрії розкритикував публічність перемовин між Єврокомісією та Угорщиною щодо нафтового ембарго проти РФ.
- За даними видання Bloomberg, Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому.
- Міністр закордонних Угорщини Петер Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.
- Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат.
- За даними видання El Pais, ЄС готовий профінансувати для Угорщини модернізацію та покращення нафтопроводів, щоб країна підтримала ембарго на російську нафту.
- США обговорюють з Європейським Союзом способи обмеження глобального підвищення цін на енергоносії, розглядаючи додаткові варіанти, як-от встановлення мит на імпорт російської нафти.
- Згодом стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат
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