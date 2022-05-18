Про це інформує РБК-Україна з посиланням на брифінг єврокомісар із економіки Паоло Джентілоні.

"Ми поки не можемо завершити обгвоорення цього питання", – заявив єврокомісар Джентілоні.

Шостий пакет антиросійських санкцій ЄС обговорює вже кілька тижнів. Його ухвалення блокує позиція Угорщини, яка вимагає відшкодувати економічні втрати від відмови від нафти з РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb