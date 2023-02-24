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Країни затвердила чіткі пункти формули миру Зеленського, а також зруйнувала декілька міфів, - Кулеба про важливість документа

24 лютого, 2023 п'ятниця
05:26
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що, прийнявши резолюцію миру в Україні, у ООН затвердила чіткі пункти формули, а також зруйнувала декілька міфів

Про це він сказав у відеозверненні, викладеному у фейсбуці.

Завдяки резолюції, в ООН тепер існує затверджена формула миру президента Володимира Зеленського, що допоможе запобігти будь-яким спекуляціям на цю тему, вважає міністр.

"Це означає, що тепер будь-які мирні пропозиції, які можуть лунати від тієї чи іншої держави, мають знаходитись в рамках резолюції. Те, чого немає в резолюції, буде дуже важко їм продати як додатковий конструктивний елемент свого мирного плану", - наголошує Кулеба.

Також затвердженням резолюції зруйновано декілька міфів. Один з яких це те, що Україну підтримує тільки глобальний Захід.

"141 країна, серед яких абсолютна більшість країн Латинської Америки, абсолютна більшість країн Азії, більшість країн Африки - всі проголосували на підтримку резолюції. На підтримку чітких слів, що Росія має вивести свої війська", - розповів дипломат.

За словами Кулеби, ще були зруйновані міфи про те, що від теми війни в Україні всі втомились, а також, що Російська Федерація може переломити ситуацію на свою користь.

На момент публікації відео очільник українського МЗС зазначав, що ще 48 годин тому на підтримку резолюції не було і 130 голосів, однак завдяки роботі Зеленського, дипломатів і партнерів, вдалося досягти відомого всім результату.

  • 23 лютого Генасамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру. За проголосувала 141 країна, проти 7, утрималися 32. Проти: Росія, Білорусь, Еритрея, КНДР, Малі, Нікарагуа та Сирія.
Світ
Україна
Росія
ООН
Генасамблея ООН
Дмитро Кулеба
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