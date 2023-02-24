Про це він сказав у відеозверненні, викладеному у фейсбуці.

Завдяки резолюції, в ООН тепер існує затверджена формула миру президента Володимира Зеленського, що допоможе запобігти будь-яким спекуляціям на цю тему, вважає міністр.

"Це означає, що тепер будь-які мирні пропозиції, які можуть лунати від тієї чи іншої держави, мають знаходитись в рамках резолюції. Те, чого немає в резолюції, буде дуже важко їм продати як додатковий конструктивний елемент свого мирного плану", - наголошує Кулеба.

Також затвердженням резолюції зруйновано декілька міфів. Один з яких це те, що Україну підтримує тільки глобальний Захід.

"141 країна, серед яких абсолютна більшість країн Латинської Америки, абсолютна більшість країн Азії, більшість країн Африки - всі проголосували на підтримку резолюції. На підтримку чітких слів, що Росія має вивести свої війська", - розповів дипломат.

За словами Кулеби, ще були зруйновані міфи про те, що від теми війни в Україні всі втомились, а також, що Російська Федерація може переломити ситуацію на свою користь.

На момент публікації відео очільник українського МЗС зазначав, що ще 48 годин тому на підтримку резолюції не було і 130 голосів, однак завдяки роботі Зеленського, дипломатів і партнерів, вдалося досягти відомого всім результату.