Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК

Про це повідомили в telegram-каналі ГУР МО України.

Стало відомо, що новим "смотрящим" за в’язницями на всій території РФ та тимчасово окупованих територіях України став відомий кримінальний авторитет Армен Саркисян (прізвисько – Армен Горлівський).

Також повідомляється, що одним з головних напрямків його діяльності визначено створення нової "приватної військової компанії". Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість "новобранців". Зразком для проєкту має стати сумнозвісна ПВК "Вагнер".

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Також повідомляється, що спонсором нової ПВК виступає російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян.

Довідка

Армен Саркисян (Армен Горлівський) – кримінальний авторитет з Горлівки. Близький до сім’ї президента-втікача Віктора Януковича та пов’язаний з іще одним кримінальником – Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський).

Знаходиться в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані. Тіньовий наглядач всього бізнесу в окупованій Горлівці.

Від 24 лютого займається мародерством та "віджимом" бізнесів на окупованих територіях України.

Самвел Карапетян – прокремлівський бізнесмен вірменського походження. Власник пов’язаної з "газпромом" компанії "ташир холдинг", в яку також входить компанія "Електричні мережі Вірменії". Один зі спонсорів російської агресії проти України.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи та визнав, що є її засновником. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

У Британії група юристів на чолі з фірмою McCue Jury & Partners позиваються проти ПВК "Вагнера" через дії в Україні. Позов, поданий до Високого суду Лондона, ґрунтується на незаконній змові між Пригожиним, ПВК "Вагнера" та військовою машиною Путіна з метою тероризування українського народу з використанням незаконних засобів.

Станом на сьогодні лише одна держава ЄС, Естонія, визнала групу "Вагнера" терористичною організацією.

17 листопада політичні групи Європейського парламенту узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму, голосування за яку заплановане на наступний тиждень.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом.

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