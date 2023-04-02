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Війна з Росією: хроніка
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Кремль не досяг воєнних цілей, поставлених до кінця березня, - ISW

2 квітня, 2023 неділя
06:20
війна з Росією путін, путлер

Зимовий "великий" російський наступ не досяг цілей, поставлених у Кремлі, щодо повного захоплення окупантами Донецької та Луганської областей

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали: в грудні 2022 року начальник російського генштабу Валерій Герасимов оголосив,  що російські війська зосереджують більшість своїх зусиль на захопленні Донецької області, і російські війська розпочали зимову наступальну операцію на початку лютого вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна-Лиман та на окремих ділянках фронту в західній частині Донецької області.

Пізніше міністерство оборони Великої Британії зазначило, що Герасимов не зміг розширити російський контроль над Донбасом і домігся лише незначних успіхів, витрачаючи мобілізований персонал.

Аналітики звернули увагу на стурбованість російських мілітарних оглядачів: вони розчаровані, що російські війська повинні завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, аби підготуватися до українських контрнаступів. А також, що що Росія не зможе продовжувати широкомасштабну наступальну операцію, якщо не зможе утримати під контролем Бахмут та Авдіївку впродовж наступних тижнів.

"ISW вже давно оцінював, що російський зимовий наступ навряд чи буде успішним через постійну нездатність російського командування зрозуміти часові та просторові відносини, пов'язані з такою кампанією. ISW також стверджував, що Росії не вистачить бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції в Донецькій і Луганській областях, а триваючі призовні кампанії в РФ та на окупованих українських територіях можуть свідчити про те, що Росія готується до нестачі резервів", - підкреслили фахівці.

  • Нагадаємо, у січні видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
  • А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголошував, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.
  • Вже 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".
  • У Головному управлінні розвідки розповіли, що російський президент Володимир Путін наказав до березня захопити усю територію Донеччини та Луганщини.
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
окупанти
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