Кремль запустив у Німеччині інформаційну спецоперацію проти України

Про це 16 липня повідомило Головне управління розвідки МО України у Telegram.

Відомо, що журналістам німецького видання "Deutschland-Kurier" було передано матеріали, начебто захоплені росіянами в регіональному відділенні СБУ Маріуполя, в яких йдеться про ніби як "ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі".

Стаття в "Deutschland-Kurier" мала назву: "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?".

Для поширення матеріалу серед німецької публіки у соціальних мережах, було задіяно так звану "фабрику фейків", яку курує Олексій Гореславський.

З метою створення враження широкого обговорення теми, "фабрика фейків" підготувала стандартні "коментарі", які поширюються під публікаціями матеріалу в соцмережах, зокрема:

"Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне" ;

"З Україною настав час закінчувати. Нехай Путін із нею розбирається";

"Підтримка України спричинила катастрофу економіки Німеччини

"Англійська преса відкрито зловтішається з приводу наших труднощів";

"Час припиняти це самогубне божевілля" та інші.

ГУР зазначає, що "гібридна" війна Путіна проти України ведеться багато років поспіль, а фінансові вливання країни-окупанта дозволяють купувати лояльність окремих журналістів, експертів та політиків.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала список телеграм-каналів, які працюють на Росію і поширюють фейки та маніпуляції про війну в Україні.