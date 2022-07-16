English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Кремль запустив у Німеччині інформаційну спецоперацію проти України

Кремль запустив у Німеччині інформаційну спецоперацію проти України

16 липня, 2022 субота
18:52
Світ

РФ проводить інформаційну спецоперацію в Німеччині, спрямовану на дискредитацію України та політичного керівництва держави

Про це 16 липня повідомило Головне управління розвідки МО України у Telegram

Відомо, що журналістам німецького видання "Deutschland-Kurier" було передано матеріали, начебто захоплені росіянами в регіональному відділенні СБУ Маріуполя, в яких йдеться про ніби як "ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі".

Стаття в "Deutschland-Kurier" мала назву: "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?".

Для поширення матеріалу серед німецької публіки у соціальних мережах, було задіяно так звану "фабрику фейків", яку курує Олексій Гореславський. 

З метою створення враження широкого обговорення теми, "фабрика фейків" підготувала стандартні "коментарі", які поширюються під публікаціями матеріалу в соцмережах, зокрема:

"Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне" ; 

"З Україною настав час закінчувати. Нехай Путін із нею розбирається"; 

"Підтримка України спричинила катастрофу економіки Німеччини

"Англійська преса відкрито зловтішається з приводу наших труднощів";

"Час припиняти це самогубне божевілля" та інші.

ГУР зазначає, що "гібридна" війна Путіна проти України ведеться багато років поспіль, а фінансові вливання країни-окупанта дозволяють купувати лояльність окремих журналістів, експертів та політиків.

  • Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала список телеграм-каналів, які працюють на Росію і поширюють фейки та маніпуляції про війну в Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Німеччина
війна з Росією
окупанти
фейк
гібридна війна
ГУР
пропаганада
Читайте також:
Ейден Аслін (зліва) і Шон Піннер (справа), полонені бойовиками "ЛДНР"
15 липня, 2022 п'ятниця
У терористичній "ДНР" помер полонений громадянин Великої Британії
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі і поранені
15 липня, 2022 п'ятниця
У Віннниці після російського ракетного удару затримали кілька десятків людей
зерно хліб пшениця елеватор
15 липня, 2022 п'ятниця
Туреччина повідомила, коли запрацює коридор з перевезення українського зерна
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
16 липня
19:00
10 найкривавіших терактів країни-окупанта
Росія – терорист: 10 найкривавіших терактів країни-окупанта
18:55
На фото Збройні сили України
Збройні сили України відбили ворожі атаки на Донеччині та не дали встановити контроль над Вуглегірською ТЕС, - Генштаб
18:41
Ексклюзив
Микола Княжицький
У нас немає проблем з угорською меншиною, але є проблема з урядом Угорщини, який намагається сподобатися Путіну, - Княжицький
18:38
Ексклюзив
росія солдат
Росіяни бояться атаки на Харківщині, щоб ЗСУ випадково не перейшли кордон з Росією, - польський генерал Скшипчак
18:34
Наслідки обстрліу на Донеччині
Росіяни обстріляли Покровськ: пошкоджено 16 будинків та колишню будівлю Палацу культури
18:25
Росіяни вдарили по агрокомплексу на Черкащині
18:05
Джо Байден
США виділять $1 млрд на продовольчу безпеку в Північній Африці та Близькому Сході, - Reuters
17:57
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
17:49
Ексклюзив
Піонтковський
Сьогодні друга проміжна капітуляція Росії, - політолог Піонтковський
17:48
Засуджена на 5 років жителька Івана-Франківська була помічницею херсонського колаборанта Стремоусова
17:47
Міністерство освіти та науки України
Держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих територій та зони бойових дій
17:43
суд гаага
Суд над Росією за геноцид українців почнеться у Гаазі в жовтні
17:30
Ексклюзив
ЗСУ провели шедевральну операцію на Донбасі, коли відтягли всі сили РФ й били їх, - польський генерал Скшипчак
17:19
МН17
ЄС у річницю збиття MH17 закликає притягнути винних до відповідальності
17:15
На фото пожежа внаслідок російського обстрілу
Внаслідок ракетного обстрілу Одеси поранено чоловіка
16:57
Ексклюзив
Україна росія війна
Українські лікарі виступили проти участі Росії на конгресі міжнародної наукової спільноти у Відні, - лікар-рентгенолог Гаврилюк
16:47
Німеччина уряд
Прокуратура Німеччини розслідує витік секретної інформації про злочини у Бучі
16:46
Основні версії усіх сайтів і комп'ютерних програм відтепер будуть україномовними
16:44
Мік Джаггер з українськими хористами
The Rolling Stones заспівали з українськими хорами "Вогник" та "Дзвіночок" у Відні
16:38
На фото наслідкиобстрілу Краматорська
Внаслідок ракетного удару по Краматорську 15 липня пошкоджено житлові будинки та інфраструктура
16:23
32 роки тому було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України
16:18
Ексклюзив
Південмаш
Росіяни, ударом по Південмашу у Дніпрі, помстилися за успішний запуск ракети-носія Vega, - депутат облради Курячий
16:14
Ексклюзив
путін
Путін, кремлівська еліта й російська армія виявилися безпорадними перед мужністю українців, - генерал Скшипчак
16:07
окупанти
"Почалась люта паніка": окупант про настрої в підрозділі, - розвідка
16:04
На фото наслідки обстрілу Луганщини
Кількість обстрілів на Луганщині зменшилась, росіяни везуть боєприпаси одразу на передову, - Гайдай
15:37
Маріупольці
У частині Маріуполя знову зникла вода через недбалість окупантів
15:34
Північний потік газ
Газпром звернувся до Siemens за документами для повернення турбіни для "Північного потоку", - росЗМІ
15:33
Пентагон
Пентагон "не бачить жодних ознак" спрямування переданої Україні зброї ще кудись, окрім захисту від росіян
15:24
Наталка Діденко
Дощі, грози та спека, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 17 липня
15:23
Наслідки обстрілу Вінниці
Рятувальники завершили розбирати завали після обстрілів у Вінниці, одна людина залишись у розшуку
15:23
окупанти Мелітополь
У Мелітополі російські окупанти обшукують будинки, роблять "перепис населення" - ЗМІ
15:21
Інтерв’ю
Марія Золкіна
Країни Перської затоки допоможуть загнати Росію в глухий кут, – Марія Золкіна про досвід роботи на арабському телебаченні
15:17
Ексклюзив
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі та поранені
Росія вдається до ракетного терору, щоб Зеленський пішов на умови Кремля, дбаючи про життя українців, - польський генерал Скшипчак
15:01
Оновлено
Сумщина обстріли
Росіяни вгатили по Сумщині: щонайменше 34 "прильоти", поранено й убито тварин
15:01
На фото російське золото
Ювелірні вироби з РФ не потраплять під санкції ЄС, - ЗМІ
14:56
Джо Байден
У Держдумі пропонують оголосити Байдена у міжнародний розшук
14:47
гуманітарна допомога
Євросоюз виділить понад €433 млн для підтримки біженців з України
14:41
Оновлено
Росіяни випустили по Нікополю 53 ракети: з-під завалів дістали тіла двох загиблих, одну людину поранено
14:31
nasams
Україна отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS, - речник Повітряних сил
14:21
Стара національна галерея Берліна
Українські біженці в Німеччині можуть відвідувати музеї безкоштовно. Опублікували перелік
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV