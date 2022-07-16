Кремль запустив у Німеччині інформаційну спецоперацію проти України
РФ проводить інформаційну спецоперацію в Німеччині, спрямовану на дискредитацію України та політичного керівництва держави
Про це 16 липня повідомило Головне управління розвідки МО України у Telegram.
Відомо, що журналістам німецького видання "Deutschland-Kurier" було передано матеріали, начебто захоплені росіянами в регіональному відділенні СБУ Маріуполя, в яких йдеться про ніби як "ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі".
Стаття в "Deutschland-Kurier" мала назву: "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?".
Для поширення матеріалу серед німецької публіки у соціальних мережах, було задіяно так звану "фабрику фейків", яку курує Олексій Гореславський.
З метою створення враження широкого обговорення теми, "фабрика фейків" підготувала стандартні "коментарі", які поширюються під публікаціями матеріалу в соцмережах, зокрема:
"Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне" ;
"З Україною настав час закінчувати. Нехай Путін із нею розбирається";
"Підтримка України спричинила катастрофу економіки Німеччини
"Англійська преса відкрито зловтішається з приводу наших труднощів";
"Час припиняти це самогубне божевілля" та інші.
ГУР зазначає, що "гібридна" війна Путіна проти України ведеться багато років поспіль, а фінансові вливання країни-окупанта дозволяють купувати лояльність окремих журналістів, експертів та політиків.
- Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала список телеграм-каналів, які працюють на Росію і поширюють фейки та маніпуляції про війну в Україні.
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