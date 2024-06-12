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Богдану Львову, в якого виявили паспорт РФ, суд відмовив у поновленні на посаді у ВСУ

12 червня, 2024 середа
16:32
Кримінал Богдан Львов

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 12 червня відмовив у поновленні Богдана Львова у штаті Верховного Суду. У нього СБУ знайшла російський паспорт

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Таким чином суд визнав неправомірним рішення Київського окружного адміністративного суду (КОАС) за 10.01.24 - тоді Львова поновили і зобовʼязали виплатити йому заробітну плату за час вимушеного прогулу.

"Я трохи здивований. Я такого рішення не очікував, оскільки якщо все ж таки питання громадянства трохи за межами сьогоднішнього процесу, то, на мій погляд, визнати правомірним таке звільнення - це неможливо, неприпустимо", - прокоментував рішення Львов.

Також він додав, що "хоч за світовою практикою, хоч за законодавством не може бути звільнення судді одноособово".

Фото: Катерина Галко

Що передувало

15 вересня 2022 року журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт. Тоді сам суддя стверджував, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів і каже, що це, ймовірно, є спробою його дискредитувати.

Натомість громадські організації України закликали президента Володимира Зеленського позбавити Богдана Львова українського громадянства. 

19 вересня 2022 року на зборах Касаційного господарського суду судді проголосували за те, щоб Богдан Львов і надалі розглядав справи. Пізніше СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у Богдана Львова, а Верховний Суд виключив його зі свого штату.

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Згодом Богдан Львов попросив Окружний адмінсуд Києва про поновлення на посаді голови Касаційного суду. 10 січня Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Верховний Суд поновити на посаді судді Касаційного господарського суду Богдана Львова, а також виплатити йому зарплатню, яку він не отримував "за час вимушеного прогулу". У Верховному Суді заявили, що оскаржуватимуть рішення.

25 квітня Апеляційний суд переніс розгляд оскарження Верховного Суду щодо поновлення на посаді судді Богдана Львова, в якого СБУ виявила російський паспорт.

Теги:
Суспільство
Україна
Верховний суд
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