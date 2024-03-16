Ексчиновника Міноборони Лієва відпустили з-під варти під власне зобовʼязання
Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти колишнього чиновника Міністерства оборони України Олександра Лієва під власне зобовʼязання
Про це повідомив адвокат Назар Кульчицький, пише "Суспільне".
"Суд змінив запобіжний захід Олександру Лієву - перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і направив постанову в СІЗО", - сказав адвокат.
Наразі захист не знає, чи вдома Лієв, оскільки ухвала не передбачає його присутності під час звільнення з-під арешту.
Колишнього посадовця підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про справу "Львівського арсеналу"
Про те, як Міноборони втратило 2 млрд грн на трьох контрактах про закупівлю боєприпасів, йшлось у розслідуванні журналістів hromadske, опублікованому в листопаді 2023 року. Зокрема, і про контракти з українською компанією "Львівський арсенал" про постачання 100 тис. мінометних мін на суму $37,6 млн
24 січня за інформацією журналістів стало відомо, що хорватська компанія WDG Promet, замішана у згаданому контракті, купила за гроші Міністерства оборони України занедбаний пороховий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині.
27 січня стало відомо, що оголосили підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на розкраданні 1,5 млрд грн. У розкраданні підозрюють Лієва та ще чотирьох людей.
30 січня прокурори просили обрати Лієву запобіжний захід тримання під вартою та заставу в розмірі 268 млн грн. Проте суд відмовив у клопотанні.
5 лютого Лієв публічно пройшов детектор брехні.
А вже 12 лютого апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла його під варту до 8 квітня з правом внесення застави сумою 50 млн грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.47 Купівля 38.47Продаж 38.96
- EUR Купівля 41.89Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе