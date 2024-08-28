Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова

Про це повідомляє ДБР.

Правоохоронці зокрема підозрюють колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.

У ДБР зазначили, що фігуранта затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тис. євро, 120 тис. доларів та два дорогоцінні камені.

Андрія Наумова затримали в Сербії 7 червня 2022 року. В кінці серпня 2022 року в МЗС Сербії повідомляли, що запиту від України на екстрадицію ексзаступника голови СБУ генерала Наумова до них не надходило.

У жовтні того ж року стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Наумова. Експосадовцю ДБР повідомило про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).

Пізніше йому оголосили ще одну підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.

Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова 6 квітня 2023 року доставили до Вищого суду міста Ниш у Сербії. Там заслуховують його справу щодо ймовірного відмивання грошей.

Також ДБР виявило в ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова необґрунтованих активів на суму 32,7 млн грн. Експосадовцю повідомлено про підозру.

Наприкінці червня ДБР повідомило Наумову про підозру в організації підроблення офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.