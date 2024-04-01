Офіцера, який подарував гранати загиблому помічнику Залужного, судитимуть за чотирма статтями

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт за фактом загибелі помічника колишнього головнокомандувача Збройних Сил України. Військовослужбовцю остаточно інкриміновано привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність, нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність та незаконне поводження зі зброєю (ч. 4 ст. 410, , ч. 1 ст. 119 , ст. 128, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що 6 листопада 2023 року загиблий святкував свій день народження. Одним із подарунків був ящик. У ньому, серед іншого, знаходилось 6 бойових гранат, подарованих співслужбовцем, які останній отримав у військовій частині під час виконання обов’язків військової служби.

Одну з гранат взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух.

Майор ЗСУ загинув на місці. Його 13-річного сина ушпиталено з тяжкими пораненнями, 11-річна донька отримала незначні тілесні ушкодження.

На місці події правоохоронці вилучили ще 5 подібних гранат.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про загибель помічника Залужного Геннадія Частякова

6 листопада 2023 року о 17:15 в селі Чайки Київської області від вибуху гранати загинув Геннадій Частяков - помічник тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річний син Частякова тяжко поранений, його шпиталізували.

Залужний висловився з приводу трагедії.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження в родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. У одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що причиною загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова став вибух гранати, яку йому подарували на день народження.

7 листопада 2023 року розслідування інциденту доручили ДБР, згодом там назвали основну версію загибелі помічника Залужного.

29 березня Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо офіцера, який подарував гранати загиблому помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову.