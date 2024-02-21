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Підприємства звернулися до ВАКС із закликом не допустити усунення Пашинського від координації ОПК

21 лютого, 2024 середа
10:41
Кримінал Сергій Пашинський

Українські підприємства звернулися до Вищого антикорупційного суду з закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу

Про це йдеться у зверненні об'єднання організацій роботодавців "Національна асоціація оборонної промисловості України". 

Автори звернення наголошують, що усунення Пашинського зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК. Вони нагадали, що Пашинський постійно опікувався розвитком оборонного потенціалу України.

"Зокрема, за його участі започатковувалися найвідоміші українські програми з виробництва ракетних комплексів "Нептун" і "Вільха", артилерійських систем "Богдана", нових зразків бронетехніки, мінометів, боєприпасів, БПЛА, РЛС і засобів РЕБ. Сергій Пашинський має пряме відношення до покращення нормативно-правової бази функціонування як Сил оборони, так i оборонно-промислового комплексу", - йдеться у зверненні. 

Вказано, що після повномасштабного вторгнення РФ представники понад 50 підприємств з виробництва озброєння обрали Пашинського головою Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. На цій посаді він займався створенням рівних умов для приватних і державних підприємств на ринку озброєння, питаннями релокації та захисту підприємств, сприяв започаткуванню нових розробок із міжнародними партнерами, зміні законодавчої бази, підтримці наукового потенціалу оборонної індустрії та вдосконаленню системи підготовки кадрів для підприємств OПK.

У тексті наголошено, що Пашинський "є одним із найбільших двигунів розвитку нового озброєння та збільшення обсягів виробництва", а у своїй діяльності він "відстоює принципи прозорого ціноутворення та ефективного використання державних коштів".

"Достеменно відомо, що перешкоджання розвитку українського оборонного комплексу та дискредитація aбo ліквідація керівників українського OПK були темами окремого засідання російських спецслужб, для чого має бути задіяна ворожа агентура як у країнах Європи, так i в Україні. Непокоїть той факт, що відновлення кримінального провадження НАБУ та СБУ та оголошення підозри голові Асоціації майже збіглося у часі з оголошенням Сергія Пашинського в розшук Російською Федерацією". – додають автори документа.

Звернення підписали керівники ТОВ "ЮЕЙ ДЕФЕНС", ТОВ "НВП СПАЙТЕК", "Українська бронетехніка", ТОВ "ЕЙРЛОДЖИКС", ТОВ "Термал Віжн Текнолоджис", ТОВ "Радіонікс", ТОВ "Трител", ТОВ "СЕЕ", ТОВ "Квертус", ТОВ "Укртак", ТОВ "Реформ", ТОВ "НВП "АСУ", ТОВ "Авіасервіс-Київ", ТОВ НВП "Енергія 2000".

Що передувало

17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення  антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній в. о. голови Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у межах справи щодо передачі "палива Курченка". Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII скликання Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності. 

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу.  На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності - це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

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14 лютого співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин України Йосип Зісельс, офіцери ЗСУ Ігор Лапін та Мирослав Гай підписали звернення на підтримку екснардепа Сергія Пашинського і закликали зробити це спільноту.

Згодом генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив, що затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств між собою і владою. 

Теги:
Суспільство
Україна
Сергій Пашинський
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