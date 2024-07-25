Підтоплення на "синій" гілці: в.о. начальника Київського метрополітену відправили під цілодобовий домашній арешт

Про це повідомляє ГУ Національної поліції Києва.

Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту виконуючому обов’язки начальника Київського метрополітену. Ще одному фігуранту у цій справі - начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель - запобіжний захід оберуть згодом.

За словами правоохоронців, руйнування елементів споруди тунелю метрополітену тривало протягом близько 14 років, а службові особи, усвідомлюючи можливість настання тяжких наслідків від експлуатації тунелю - приховували факти критичного стану.

Через закриття станцій метро та організацію наземного руху на цій ділянці, міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн. Київський метрополітен недоотримав доходи на суму майже 26 млн грн.

Зазначимо, що 23 липня слідчі оголосили посадовцям метрополітену про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, за що їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Закриття метро у Києві: що відомо

У Києві 8 грудня 2023 року припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

У вівторок, 23 липня, начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру Київського метрополітену повідомили підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

24 липня Київська міська прокуратура заявила, що має результати експертизи, відповідно до яких технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація. Мер Києва Віталій Кличко відреагував та зазначив, що прокуратура маніпулює в заявах щодо причин руйнування тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".

"На етапі проєктування конструкції тунелю між цими станціями були допущені помилки та грубі порушення під час будівництва цієї ділянки - це підтверджують результати експертизи, які ми отримали", - наголосив міський голова.

Він також запевнив, що ремонт ділянки метро мають завершити до початку осені.