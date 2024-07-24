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У КМДА заявили, що причиною підтоплення тунелю на "синій" гілці є неякісне будівництво

Юлія Лаврук
24 липня, 2024 середа
15:35
Суспільство Метро "Деміївська" (Київ")

Результати експертного дослідження встановили, що причинами виникнення підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неякісні проєктні рішення та неякісні будівельні роботи  

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Про це повідомляє КМДА.

За результатами експертного дослідження встановлено, що причинами виникнення аварійної ситуації є те, що оправу тунелю збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець, а також жорсткість тунелю нижча проєктної - з причини застосування стінових блоків замість лоткових.

Ще однієї причиною вказано те, що оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод.

"Проведені лабораторні дослідження підтверджують грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю, що також є причиною виникнення аварійної ситуації. Водночас відсутня будь-яка інформація від правоохоронних органів про проведення таких лабораторних досліджень зазначеної експертизи", - йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що результати експертизи нададуть правоохоронним органам у межах порушеної кримінальної справи у встановленому законодавством порядку.

Водночас Київська міська прокуратура сьогодні, 24 липня, повідомляла, що має результати експертизи, які спростовують заяви КП "Київський метрополітен" про начебто неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями.

"За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблені висновки про те, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація. Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, які призвели до розгерметизації даного тунелю, не встановлено", - кажуть у прокуратурі.

Там також додали, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувались у період з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення фахівців, "які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їхньому усуненню".

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У Києві 8 грудня 2023 року припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

У січні 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада", яка є підрядником і виконує підготовчі роботи Максим Шкіль, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

У червні повідомлялося, що у столиці України триває ремонт на перегінному тунелі синьої гілки метро - між станціями "Деміївська" та "Либідська": рух поїздів на ділянці планують поновити на початку осені.

У вівторо, 23 липня, начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру Київського метрополітену повідомили підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Теги:
Україна
новини Києва
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