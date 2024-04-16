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Смертельна ДТП з 18-річною дівчиною на Житомирщині: нардепа Ніколаєнка судитимуть

16 квітня, 2024 вiвторок
09:40
Кримінал Андрій Ніколаєнко суд

Обвинувальний акт щодо нардепа Андрія Ніколаєнка, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині у листопаді минулого року, скерували до суду

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Вказано, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо Ніколаєнка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

"Обвинувачений порушив правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події", - нагадали в Офісі генпрокурора. 

Нардепу загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про ДТП з Ніколаєнком

3 листопада 2023 року поліція повідомила, що на трасі Київ - Чоп у Житомирській області сталася ДТП, унаслідок якої на місці події загинула 18-річна дівчина. За кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України.

Пізніше нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко підтвердив свою участь у смертельній ДТП та написав, що всіляко сприятиме слідчим діям і добровільно пройде всі необхідні експертизи.

"Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося", - зазначив він.

Згодом Ніколаєнку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

9 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а 4 січня 2024 року змінили домашній арешт на особисте зобов'язання.

29 лютого ДБР завершило розслідування кримінального провадження. Слідство підтвердило, що депутат усупереч вимогам правил дорожнього руху рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості і вчинив наїзд на пішохідку. 

Теги:
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Новини ДТП
Офіс генпрокурора
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