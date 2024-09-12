Справу ексгенерала СБУ Наумова передали до суду
На розгляд суду скерували справу колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Його звинувачують у розтраті, шахрайстві та зловживанні службовим становищем
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.
"Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього генерала Служби безпеки України. Він обвинувачується в укладенні завідомо збиткових угод, які завдали державі збитків на сотні тисяч гривень, а також у шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Обвинувальний акт направлено до суду", - повідомили в ДБР.
У відомстві не називають імені фігуранта, втім з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Як розповіли в Офісі генпрокурора, розслідування з'ясувало, що обвинувачений, перебуваючи на посаді директора одного з держпідприємств, підписав завідомо економічно невигідний для цього підприємства договір та документи з виконання та оплати робіт. Внаслідок таких дій державі завдано понад 370 тис. грн збитків.
"Також ексгенерал СБУ організував безпідставне нарахування і виплату собі премій, в результаті чого заволодів коштами держпідприємства у сумі понад 460 тис. грн. Крім того, працюючи за контрактом в Службі безпеки України, шляхом обману він заволодів коштами держпідприємства у сумі майже 3,3 млн грн, які були йому безпідставно нараховані та виплачені у вигляді середньомісячної заробітної плати як директору цього підприємства", - йдеться у повідомленні.
Загалом, перебуваючи на посаді керівника державного підприємства, обвинувачений привласнив понад 4,1 мільйона гривень, додали у відомстві.
"Ексгенерал СБУ обвинувачується у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України), а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України)", - зазначили в ДБР.
Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Зазначимо, що раніше Печерський районний суд заочно обрав Наумову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його також оголошено в міжнародний розшук.
Більше про Андрія Наумова
Андрія Наумова затримали в Сербії 7 червня 2022 року. В кінці серпня 2022 року в МЗС Сербії повідомляли, що запиту від України на екстрадицію ексзаступника голови СБУ генерала Наумова до них не надходило.
У жовтні того ж року стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Наумова. Експосадовцю ДБР повідомило про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).
Пізніше йому оголосили ще одну підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова 6 квітня 2023 року доставили до Вищого суду міста Ниш у Сербії. Там заслуховують його справу щодо ймовірного відмивання грошей.
Також ДБР виявило в ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова необґрунтованих активів на суму 32,7 млн грн. Експосадовцю повідомлено про підозру.
Наприкінці червня ДБР повідомило Наумову про підозру в організації підроблення офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.
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