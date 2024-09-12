Справу ексгенерала СБУ Наумова передали до суду

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

"Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього генерала Служби безпеки України. Він обвинувачується в укладенні завідомо збиткових угод, які завдали державі збитків на сотні тисяч гривень, а також у шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Обвинувальний акт направлено до суду", - повідомили в ДБР.

У відомстві не називають імені фігуранта, втім з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, розслідування з'ясувало, що обвинувачений, перебуваючи на посаді директора одного з держпідприємств, підписав завідомо економічно невигідний для цього підприємства договір та документи з виконання та оплати робіт. Внаслідок таких дій державі завдано понад 370 тис. грн збитків.



"Також ексгенерал СБУ організував безпідставне нарахування і виплату собі премій, в результаті чого заволодів коштами держпідприємства у сумі понад 460 тис. грн. Крім того, працюючи за контрактом в Службі безпеки України, шляхом обману він заволодів коштами держпідприємства у сумі майже 3,3 млн грн, які були йому безпідставно нараховані та виплачені у вигляді середньомісячної заробітної плати як директору цього підприємства", - йдеться у повідомленні.



Загалом, перебуваючи на посаді керівника державного підприємства, обвинувачений привласнив понад 4,1 мільйона гривень, додали у відомстві.

"Ексгенерал СБУ обвинувачується у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України), а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України)", - зазначили в ДБР.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що раніше Печерський районний суд заочно обрав Наумову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його також оголошено в міжнародний розшук.

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