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Справу ексгенерала СБУ Наумова передали до суду

Катерина Ганжа
12 вересня, 2024 четвер
14:21
Кримінал Колишній генерал СБУ Андрій Наумов

На розгляд суду скерували справу колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Його звинувачують у розтраті, шахрайстві та зловживанні службовим становищем

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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

"Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього генерала Служби безпеки України. Він обвинувачується в укладенні завідомо збиткових угод, які завдали державі збитків на сотні тисяч гривень, а також у шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Обвинувальний акт направлено до суду", - повідомили в ДБР.

У відомстві не називають імені фігуранта, втім з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, розслідування з'ясувало, що обвинувачений, перебуваючи на посаді директора одного з держпідприємств, підписав завідомо економічно невигідний для цього підприємства договір та документи з виконання та оплати робіт. Внаслідок таких дій державі завдано понад 370 тис. грн збитків.

"Також ексгенерал СБУ організував безпідставне нарахування і виплату собі премій, в результаті чого заволодів коштами держпідприємства у сумі понад 460 тис. грн. Крім того, працюючи за контрактом в Службі безпеки України, шляхом обману він заволодів коштами держпідприємства у сумі майже 3,3 млн грн, які були йому безпідставно нараховані та виплачені у вигляді середньомісячної заробітної плати як директору цього підприємства", - йдеться у повідомленні.

Загалом, перебуваючи на посаді керівника державного підприємства, обвинувачений привласнив понад 4,1 мільйона гривень, додали у відомстві.

"Ексгенерал СБУ обвинувачується у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України), а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України)", - зазначили в ДБР.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що раніше Печерський районний суд заочно обрав Наумову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його також оголошено в міжнародний розшук.

Більше про Андрія Наумова

Андрія Наумова затримали в Сербії 7 червня 2022 року. В кінці серпня 2022 року в МЗС Сербії повідомляли, що запиту від України на екстрадицію ексзаступника голови СБУ генерала Наумова до них не надходило.

У жовтні того ж року стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Наумова. Експосадовцю ДБР повідомило про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).

Пізніше йому оголосили ще одну підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.

Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова 6 квітня 2023 року доставили до Вищого суду міста Ниш у Сербії. Там заслуховують його справу щодо ймовірного відмивання грошей.

Також ДБР виявило в ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова необґрунтованих активів на суму 32,7 млн грн. Експосадовцю повідомлено про підозру.

Наприкінці червня ДБР повідомило Наумову про підозру в організації підроблення офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
СБУ
ДБР
Офіс генпрокурора
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