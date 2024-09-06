Суд продовжив запобіжний захід нардепу Шуфричу
Печерський райсуд Києва продовжив народному депутату від ОПЗЖ Несторові Шуфричу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 4 листопада
Про це Укрінформу повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.
"Печерський райсуд столиці продовжив Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 4 листопада", - сказала вона.
Що відомо про справу Шуфрича
У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.
16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак уже 23 травня у коментарі "Радіо Свобода" він заявив, що повернувся назад.
15 вересня 2023 року правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб. Пізніше запобіжний захід неодноразово продовжували.
Верховна Рада на засіданні 20 вересня 2023 року зняла Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.
У березні 2024 року Печерський районний суд Києва продовжив нардепу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
3 вересня справу Шуфрича передали до суду.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.37
- EUR Купівля 45.31Продаж 46
- Актуальне
- Важливе