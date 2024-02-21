Суд у справі Пашинського: прокурори САП просять арешт екснардепа із заставою у майже 300 млн грн

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Представник обвинувачення у Вищому антикорупційному суді під час засідання з обрання запобіжного заходу екснардепу заявив, що підозра Пашинському обґрунтована.

Прокурор запросив для нього 60 діб під вартою з правом внесення застави у розмірі 299 млн 999 тис. 100 грн.

Зазначається, що розгляд справи відбувається у відкритому режимі, втім до зали засідань пустили тільки учасників судового процесу. Для представників ЗМІ було організовано трансляцію в іншій залі.

Клопотання розглядає суддя Наталя Мовчан. Екснардеп зі своїми адвокатами перебуває у суді.

Фото: Тетяна Голунова

Що передувало

17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній в. о. голови Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у межах справи щодо передачі "палива Курченка". Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII скликання Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності.

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу. На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності - це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

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14 лютого співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин України Йосип Зісельс, офіцери ЗСУ Ігор Лапін та Мирослав Гай підписали звернення на підтримку екснардепа Сергія Пашинського і закликали зробити це спільноту.

Згодом генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив, що затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств між собою і владою.

21 лютого українські підприємства звернулися до Вищого антикорупційного суду з закликом не допустити усунення Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу.