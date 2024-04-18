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ВАКС конфіскував активи експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва, звинуваченого у сприянні РФ і тероризмі

18 квітня, 2024 четвер
13:53
Кримінал В'ячеслав Богуслаєв

Вищий антикорупційний суд у четвер, 18 квітня, ухвалив рішення про конфіскацію активів експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та його спільника

Про це інформує ВАКС. 

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента АТ "Мотор Січ" і директора представництва товариства в м. Москва, російського підприємця та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закону України "Про санкції", - йдеться у повідомленні. 

В дохід держави стягнули нерухомість, гроші, розміщені на банківських рахунках, частки у статутному капіталі низки господарських товариств, цінні папери, вогнепальну зброю, майнові права на торговельні марки і промислові зразки. 

Що передувало

У жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. 24 жовтня 2022 року В'ячеслава Богуслаєва заарештовано.

4 листопада 2022 року стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ. У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР", а в кінці березня продовжили арешт до 27 травня.

10 травня журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили лист-заяву за підписом Богуслаєва, в якому колишній голова підприємства "Мотор Січ" попросив включити його в список на обмін з Росією. Адвокат Богуслаєва пояснив прохання клієнта обміняти його в Росію "станом здоров'я". 

Згодом суд відхилив апеляцію Богуслаєва й залишив у силі рішення першої інстанції – перебування під вартою до 22 жовтня. 

Солом’янський районний суд Києва 30 листопада продовжив запобіжний захід експрезиденту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву.

20 лютого Солом'янський районний суд продовжив запобіжний захід експрезиденту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву до 18 квітня 2024 року, а згодом -  до 10 червня. 

Теги:
Економіка
Україна
колаборанти
Мотор Січ
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