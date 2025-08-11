ВАКС не відсторонив від посади голову АМКУ Кириленка, звинуваченого в незаконному збагаченні на 72 млн грн

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Водночас суд задовольнив інше клопотання прокурора й поклав на обвинуваченого такі обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

не відлучатися за межі України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Строк дії обовʼязків – два місяці, до 11 жовтня 2025 року.

Рішення суду не підлягає оскарженню.

Голову АМКУ Павла Кириленка звинувачують у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн і декларуванні недостовірних відомостей.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

У березні минулого року НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Кримінальне провадження розпочали 22 березня - наступного дня після виходу матеріалу "Схем" (радіо "Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".

14 серпня 2024-го НАБУ і САП повідомили Кириленку про підозру в незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

27 серпня Вищий антикорупційний суд утретє не обрав йому запобіжного заходу, а згодом Кириленко вніс 30 мільйонів грн застави.

Пізніше "Схеми" дізналися, що заставу в 30 млн грн за Кириленка внесла компанія, бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.

4 червня цього року ВАКС зменшив розмір застави для очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка до 25 млн грн, але за кордон виїжджати не дозволив.