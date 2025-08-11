Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
ВАКС не відсторонив від посади голову АМКУ Кириленка, звинуваченого в незаконному збагаченні на 72 млн грн

ВАКС не відсторонив від посади голову АМКУ Кириленка, звинуваченого в незаконному збагаченні на 72 млн грн

Олена Будько
11 серпня, 2025 понедiлок
21:33
Кримінал Павло Кириленко

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду не задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України

Зміст

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Водночас суд задовольнив інше клопотання прокурора й поклав на обвинуваченого такі обовʼязки:

  • прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;
  • не відлучатися за межі України без дозволу суду;
  • повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Строк дії обовʼязків – два місяці, до 11 жовтня 2025 року.

Рішення суду не підлягає оскарженню.

Голову АМКУ Павла Кириленка звинувачують у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн і декларуванні недостовірних відомостей. 

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

У березні минулого року НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Кримінальне провадження розпочали 22 березня - наступного дня після виходу матеріалу "Схем" (радіо "Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".

14 серпня 2024-го НАБУ і САП повідомили Кириленку про підозру в незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

27 серпня Вищий антикорупційний суд утретє не обрав йому запобіжного заходу, а згодом Кириленко вніс 30 мільйонів грн застави.

Пізніше "Схеми" дізналися, що заставу в 30 млн грн за Кириленка внесла компанія, бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.

4 червня цього року ВАКС зменшив розмір застави для очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка до 25 млн грн, але за кордон виїжджати не дозволив.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
12 серпня
20:31
Володимир Зеленський
"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію у Добропіллі і на Покровському напрямку
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський: Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу
20:04
OPINION
Країно, прокинься...
19:53
Україна прийматиме першу мексиканську антарктичну експедицію на станції "Академіка Вернадського"
19:48
Юлія Свириденко
Свириденко оголосила про збільшення президентських стипендій та запровадження нових виплат випускникам, які склали НМТ на понад 185 балів
19:30
Ексклюзив
танк, зброя
У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану
19:29
Ексклюзив
Азербайджанці збільшують свої інвестиції в Україну попри війну, - посол Гусєв
19:19
Дем'ян Ганул
Вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула: підозрюваному продовжили запобіжний захід
19:07
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
19:06
Руслан Стефанчук
Україна не може відмовитися від територій навіть шляхом референдуму, - Стефанчук
18:49
Оновлено
ЗАЕС
Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу
18:43
діти, повернення дітей, окупація
З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року
18:40
Ексклюзив
Азербайджан
Азербайджан може почати передавати зброю Україні: експерт з Південного Кавказу назвав умову
18:34
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії
18:31
Ексклюзив
У Києві запрацює театральна інсталяція нового формату "Сенсорний лабіринт"
18:28
Зеленський
Зеленський у розмові з президентом Румунії: Готуємося до важливих контактів і чекаємо в Україні
18:28
Аналітика
“Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО
18:19
Болгарія
У Болгарії за запитом НАБУ проводять обшуки у справі про корупцію на закупівлі зброї для України
18:17
ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState
18:14
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
18:05
телефон
У Криму росіяни планують вимкнути мобільний інтернет на тривалий період, аби протидіяти "ворожим атакам", - "Жовта стрічка"
18:00
OPINION
Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін
17:46
Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру
17:46
СБУ дронами повторно уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані
17:45
"Залишатися на звʼязку у важкодоступних місцях": в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell
17:38
Ведучий Джиммі Кіммел отримав громадянство Італії, оскільки президентство Трампа "гірше, ніж припускалося"
17:38
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР
17:37
Ердоган та Зеленський
Ердоган у розмові з Зеленським підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини
17:17
ЗСУ
Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
17:07
Зеленський, Путін, Трамп
"Нічого про Україну без нас": Зеленський заявив, що зустріч Путіна й Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин
17:01
Російська дезінформація
"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян
16:40
на фото президент України Володимир Зеленський
"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків
16:36
Від початку доби відбувся 91 бій, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки ворога
16:23
Кая Каллас
Путін хоче пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції, аби вдати переговори, - Каллас
16:13
Пентагон
Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP
16:04
маєток Орбана
В Угорщині знайшли маєток Орбана з приватним зоопарком, як у Януковича
16:01
OPINION
Імітація мирних переговорів
15:46
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня
15:37
Оновлено
Дональд Туск
Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
15:35
Дональд Туск
"Сценарій Путіна, організований місцевими ідіотами": Туск заявив, що РФ намагається розсварити Україну й Польщу
Більше новин
