ВАКС не відсторонив від посади голову АМКУ Кириленка, звинуваченого в незаконному збагаченні на 72 млн грн
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду не задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Водночас суд задовольнив інше клопотання прокурора й поклав на обвинуваченого такі обовʼязки:
- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;
- не відлучатися за межі України без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.
Строк дії обовʼязків – два місяці, до 11 жовтня 2025 року.
Рішення суду не підлягає оскарженню.
Голову АМКУ Павла Кириленка звинувачують у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн і декларуванні недостовірних відомостей.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що передувало
У березні минулого року НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".
Кримінальне провадження розпочали 22 березня - наступного дня після виходу матеріалу "Схем" (радіо "Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.
Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".
14 серпня 2024-го НАБУ і САП повідомили Кириленку про підозру в незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.
27 серпня Вищий антикорупційний суд утретє не обрав йому запобіжного заходу, а згодом Кириленко вніс 30 мільйонів грн застави.
Пізніше "Схеми" дізналися, що заставу в 30 млн грн за Кириленка внесла компанія, бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.
4 червня цього року ВАКС зменшив розмір застави для очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка до 25 млн грн, але за кордон виїжджати не дозволив.
