Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Для мене справа Георгія Гонгадзе є не лише епізодом у новітній історії, який багато що змінив, бо я з Георгієм буд добре знайомий, тому кожного року наближення цієї дати для мене є щемливим спогадом. З моєї точки зору, Георгій був світлою людиною і те, що справедливість по відношенню до нього вже 22 роки ще не встановлена, це до певного ступеня є вироком українській правоохоронній системі. Можна багато говорити, що свідків нема, але ні за президентів Ющенка чи Порошенка не було достатньо зроблено для встановлення всіх фактів", - зазначив екснардеп.



Тарас Стецьків зауважив, що сьогодні вже важко сказати чи будуть до кінця встановлені факти, або яку роль відіграла Москва, також яка міра відповідальності тодішнього президента Леоніда Кучми.



"Можливо, Леонід Данилович спроможеться коли-небудь розказати, бо він міг багато що пролити на відміну від тих свідків, яких нині вже немає у живих. Але це, напевно, питання його совісті.



Щодо спроможності правоохоронної системи зараз встановити справедливість, то у мене, на жаль, великі сумніви, бо це треба було робити по гарячих слідах, хоча б за каденції Ющенка, але тоді цього не сталося", - пояснив Стецьків.

Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року.

2 листопада цього ж року в лісі біля Таращі було знайдено безголовий труп. Дружина і друзі впізнали у ньому Георгія.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва засудив обвинувачених у вбивстві Миколу Протасова до 13 років позбавлення волі, Валерія Костенка і Олександра Поповича до 12 років позбавлення волі.

22 липня 2009 року затриманий генерал Пукач визнав свою причетність до вбивства Георгія Гонгадзе

У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення.

2 липня 2021 року Верховний суд підтвердив довічний вирок Пукачу у справі про вбивство Гонгадзе

США закликали Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе

По справі вбивства Гонгадзе народний депутат, секретар Комітету з питань інтеграції України з ЄС Валентин Наливайченко розкрив деталі спецоперації із затримання Пукача

16 вересня 2022 року Мирослава Гонгадзе, дружина Георгія Гонгадзе та керівниця офісу "Голосу Америки" у Східній Європі, розповіла, що за 21 рік домоглася часткового правосуддя

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