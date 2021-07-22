Кулеба про позов РФ проти України в ЄСПЛ: ніяких результатів крім інформаційного шуму не буде
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позов Росії проти України до Європейського суду з прав людини не має жодних шансів і жодного результату від його розгляду не буде
Про це він заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто на КПВВ “Станиця Луганська”.
"Не втручаючись у правосуддя ЄСПЛ, я можу запевнити, що у цього позову немає жодних шансів, щоб бути задоволеним. І поданий він Росією з пропагандистською метою. Ніяких результатів крім інформаційного шуму від цього не буде", - зазначив Кулеба.
- Нагадаємо, Росія позвалась проти України в ЄСПЛ. В російській генпрокуратурі заявили, що скарга стосується 10 груп порушень, серед яких "загибель мирного населення, придушення свободи слова і водна блокада Криму".
- В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що скарга Росії до ЄСПЛ проти України не має жодного практичного сенсу, крім пропагандистського.
- Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що звернення Росії до Європейського суду з прав людини зі скаргою на Україну через низку порушень з юридичної точки зору - "неминуча поразка".
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