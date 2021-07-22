Кулеба про позов РФ проти України в ЄСПЛ: ніяких результатів крім інформаційного шуму не буде

Про це він заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто на КПВВ “Станиця Луганська”.

"Не втручаючись у правосуддя ЄСПЛ, я можу запевнити, що у цього позову немає жодних шансів, щоб бути задоволеним. І поданий він Росією з пропагандистською метою. Ніяких результатів крім інформаційного шуму від цього не буде", - зазначив Кулеба.





Нагадаємо, Росія позвалась проти України в ЄСПЛ. В російській генпрокуратурі заявили, що скарга стосується 10 груп порушень, серед яких "загибель мирного населення, придушення свободи слова і водна блокада Криму".

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що скарга Росії до ЄСПЛ проти України не має жодного практичного сенсу, крім пропагандистського.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що звернення Росії до Європейського суду з прав людини зі скаргою на Україну через низку порушень з юридичної точки зору - "неминуча поразка".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb