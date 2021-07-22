"Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні": Малюська про позов проти України
Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що звернення Росії до Європейського суду з прав людини зі скаргою на Україну через низку порушень з юридичної точки зору - "неминуча поразка"
Про це він написав у Facebook.
“Судячи з пресрелізу генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди”, - зазначив Малюська.
За його словами, зовсім безглуздим цей вчинок не назвеш - “у них з‘явиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіапривід”.
“Але з юридичної точки зору - їх очікує неминуча поразка. Ну але хоч намагаються контратакувати у lawfare, де поки що усі голи - у їх ворота”, - написав Малюська.
- Нагадаємо, Росія позвалась проти України в ЄСПЛ. В російській генпрокуратурі заявили, що скарга стосується 10 груп порушень, серед яких "загибель мирного населення, придушення свободи слова і водна блокада Криму".
- В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що скарга Росії до ЄСПЛ проти України не має жодного практичного сенсу, крім пропагандистського.
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