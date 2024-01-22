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Букмекери назвали фаворита Нацвідбору, який може поїхати на Євробачення-2024 від України

22 січня, 2024 понедiлок
13:03
Культура Євробачення 2023

Букмекери назвали учасника Національного відбору на пісенний конкурс, який найімовірніше може поїхати у Швецію на Євробачення-2024 від України

Дані оприлюднені на сайті Eurovision World.

3 лютого відбудеться фінал Національного відбору Євробачення-2024, на якому буде визначено, хто з музикантів представлятиме Україну на пісенному конкурсі у Мальме. За перемогу змагатимуться 11 фіналістів. Букмекери визначилися зі своїм фаворитом, який у їхній таблиці розташувався зі значним відривом від інших учасників.

Наразі головним претендентом на перемогу у Нацвідбору є дует Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Їхні шанси на перемогу оцінюють у 58%, тоді як шанси найближчого конкурента Melovin складають 15%.

Цікаво, що пісня-фаворитка отримала чимало критики. Неоднозначну реакцію викликали рядки приспіву, в якому згадується католицька черниця й засновниця доброчинних місій мати Тереза, відома багаторічною допомогою сиротам, хворим і жебракам. Апелюючи до закордонних журналістських розслідувань і книг сучасників матері Терези, які описували її як жорстоку та самолюбну людину, яка не допомагала нужденним, а наражала їх на муки, коментатори в соцмережах засудили пісню.

На третьому місці опинилася співачка Anka з композицією Palala. Вона не потрапила до фіналу за рішенням професійного журі, але була обрана до Нацвідбору під час народного голосування в "Дії". Її пісня також потрапила у скандал. У грудні співачка Наталія Валевська заявила, що пісня учасниці Anka є плагіатом на її однойменну композицію.

На фото: Фаворити Нацвідбору Євробачення-2024

Фото: eurovisionworld

 

Скандали навколо конкурсних пісень учасників Нацвідбору Євробачення-2024

Коментуючи заяви хейтерів щодо пісні Teresa & Maria, Alyona Alyona розповідала, що пісня присвячена українським жінкам, на яких з початком повномасштабного вторгнення впало ще більше проблем. Alyona Alyona й Jerry Heil зазначали, що мати Тереза фігурує в треку як образ, а не людина. Вони також пояснили, що пісня не про черницю.

Були звинувачення у плагіаті і на адресу гурту NAHABA, їм закидали схожість з російським гуртом "Тату". Музиканти прокоментували звинувачення в плагіаті, наголосивши, що більшість українців тримають у голові "руснявський контент". Вони також поділились піснями, якими надихаються у своїй творчості. Згодом на критику відповів і продюсер Нацвідбору Євробачення Дмитро Шуров. Він зазначив, що здивований популярністю "Тату" серед українців.

Музичний критик та член журі багатьох музичних премій України Ваня Рассел виявив, що конкурсна пісня Lalala, з якою музикант YAKTAK змагатиметься у Нацвідборі Євробачення-2024, імовірно, порушує правила конкурсу. У треку YAKTAK використаний семпл з раніше виданого та офіційно опублікованого треку - композиції VARTO 2022 року співачки MANY. Згодом у Суспільному зазначили, що порадилися з організаторами Євробачення щодо пісні YAKTAK, і заявка артиста була схвалена Суспільним після консультації з Європейською мовною спілкою, яка є організатором Євробачення.

YAKTAK надав документи, що підтверджують ексклюзивні права на всі елементи, що були використані для створення Lalala. Також у Європейській мовній спілці заявили, що в разі перемоги артиста у Нацвідборі приймуть цей трек на конкурс від України.  

Теги:
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
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