Джоан Роулінг заявила, що не звільняла би Паапу Ессієду з телесеріалу "Гаррі Поттер" за підтримку прав трансгендерів

Про це вона написала в X.

"Я не маю повноважень звільняти актора з серіалу і я б не скористалася ними, якби мала. Я не вірю в те, що можна позбавляти людей робочих місць чи засобів до існування лише тому, що вони дотримуються юридично захищених переконань, які відрізняються від моїх", - наголосила Джоан Роулінг.

Як пише Variety, допис британської письменниці став реакцією на те, що актор Паапа Ессієду нещодавно підписав відкритого листа, в якому засуджує Верховний суд Великої Британії. Минулого місяця Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення, що трансгендерні жінки юридично не вважаються жінками, а трансгендерні чоловіки юридично не вважаються чоловіками.

Паапа Ессієду зіграє роль Северуса Снейпа у серіалі "Гаррі Поттер".

Роулінг викликає суперечки з 2020 року за регулярне поширення в соціальних мережах переконань, які багато хто вважає трансфобними. Авторка також використовує такі платформи, як X, щоб регулярно тролити своїх критиків та критикувати публічних людей. Як HBO, так і новий акторський склад "Гаррі Поттера" отримали негативну реакцію за співпрацю з Роулінг через її антитрансгендерні дописи.

Відкритий лист на підтримку трансгендерної спільноти підписали, окрім Ессієду, зірка "Бріджертонів" Нікола Кофлен та акторка "Останніх із нас" Белла Ремзі.

"Ми, фахівці з кіно та телебачення, що підписалися нижче, висловлюємо солідарність із трансгендерними, небінарними та інтерсексуальними спільнотами, на які вплинуло рішення Верховного суду від 17 квітня. У рішенні Верховного суду, яке згідно з законом про рівність визнає жінку біологічною статтю, зазначено, що "поняття статі є бінарним, людина – це або жінка, або чоловік". Ми вважаємо, що це рішення підриває життєву реальність та загрожує безпеці трансгендерних, небінарних та інтерсексуальних людей, які проживають у Великій Британії. Кіно та телебачення – це потужні інструменти для емпатії та освіти, і ми палко віримо у здатність екрана змінювати серця та розуми. Це наша можливість бути на правильному боці історії", - наголосили в листі.

Що відомо про майбутній серіал "Гаррі Поттер"

У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.

Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль. Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.

У вересні 2024 року телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.

Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника і що йому не подобається сувора екранізація книг.

У майбутньому серіалі про Гаррі Поттера британський актор Паапа Ессьєду зіграє викладача зіллєваріння Северуса Снейпа. Актор Джон Літгоу зіграє професора Дамблдора.

Британський актор і комік Нік Фрост, відомий за трилогією "Три смаки Cornetto", до якої входять фільми "Зомбі на ім’я Шон" (2004), "Круті фараони" (2007), "Кінець світу" (2013), зіграє викладача догляду за магічними істотами та лісника Гоґвортсу Рубеуса Геґріда.

Загалом 14 квітня HBO офіційно оголосив імена шістьох дорослих акторів серіалу "Гаррі Поттер".