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Євробачення-2025: 72 колишніх учасники конкурсу вимагають заборонити участь Ізраїлю. Мовник Ірландії закликає обговорити це

Дар'я Тарасова
8 травня, 2025 четвер
16:44
Культура

72 артисти, які брали участь у Євробаченні в різні роки, у відкритому листі до Європейської мовної спілки назвали мовника KAN "співучасником геноциду Ізраїлю проти палестинців у Газі"

Зміст

Про це пише The Guardian.

Ірландський національний мовник RTÉ звернувся до Європейської мовної спілки (EBU) з проханням обговорити участь Ізраїлю в пісенному конкурсі. Євробачення, організатором якого є EBU, розпочнеться 13 травня у Швейцарії, а гранд-фінал відбудеться 17 травня.

Попри чисельні заклики до бойкоту, цього року Ізраїль представлятиме співачка Юваль Рафаель, яка вижила під час нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Вона була на музичному фестивалі Nova, де загинуло 360 людей.

Генеральний директор RTÉ Кевін Бакхерст заявив, що він "шокований подіями, що відбуваються на Близькому Сході, та жахливим впливом на мирних жителів у Газі, а також долею ізраїльських заручників". Тому він просить про обговорення, "попри те, що критерієм участі" є членство в Європейській мовній спілці.

Бакхерст сказав, що усвідомлює відповідальність RTÉ у питанні збереження "об'єктивності у висвітленні війни в Газі".

"Ми також дуже уважно ставимося до серйозного політичного тиску на ізраїльський суспільний мовник KAN з боку ізраїльського уряду", - наголосив він.

Заява Кевіна Бакхерста зʼявилася на тлі того, що 72 колишні учасники Євробачення закликали заборонити ізраїльському мовнику участь у цьогорічному конкурсі. Автори текстів та виконавці, пов'язані з конкурсом, закликали до виключення KAN, стверджуючи, що мовник був "співучасником геноциду Ізраїлю проти палестинців у Газі та багаторічного режиму апартеїду та військової окупації проти всього палестинського народу".

У документі, на який посилається лист, наводяться кілька випадків як доказ співучасті мовника: коли журналісти KAN нібито підтримували військові дії або вихвалялися знищенням Гази.

Підписанти заявили, що включення KAN "дозволить використовувати музику як інструмент для виправдання злочинів проти людяності" та буде подвійними стандартами, оскільки EBU заборонив Росії брати участь у заході з 2022 року через вторгнення в Україну.

Серед підписантів були колишні переможці Євробачення, такі як Сальвадор Собрал та Фернандо Тордо з Португалії, Чарлі Макгеттіган з Ірландії, а також британська співачка Мей Мюллер, француженка Ла Сарра та торішні учасники Ásdís з Ісландії та Gåte з Норвегії.

Шість міністрів закордонних справ країн-членів ЄС – з Ірландії, Ісландії, Люксембургу, Норвегії, Словенії та Іспанії – зробили спільну заяву 7 травня, висловивши свою "серйозну стурбованість щодо повідомлень про плани Ізраїлю розширити свої військові операції в Газі та встановити тривалу ізраїльську присутність у секторі".

Європейська мовна спілка раніше заявляла, що жоден з її членів публічно не виступав проти участі KAN в Євробаченні.

  • 11 квітня 26 депутатів Європарламенту закликали Європейську мовну спілку виключити Ізраїль з 69-го пісенного конкурсу "Євробачення". 28 квітня словенський євродепутат Матяж Немец опублікував лист-відповідь, отриману від EBU.  У своїй відповіді організатори Євробачення нагадали, що, на відміну від Ізраїлю, російський медіамовник повністю підпорядковується Кремлю, діючи "у тісній співпраці з державною владою". Тому Росію виключили з Євробачення у 2022 році. Натомість KAN постійно зазнає критики з боку ізраїльського уряду та наразі чинить опір спробам уряду приватизувати або закрити їх.

Що відомо про Євробачення-2025

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. 

У липні 2024 року правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Питання про це політики запропонували винести на референдум. Наприкінці листопада Базель проголосував за фінансування Євробачення-2025. Виборці підтримали рішення про державне фінансування Євробачення на суму майже $40 млн.

У Базелі оголосили, що гаслом пісенного конкурсу залишається "Об'єднані музикою", а також показали, який вигляд матиме головна сцена Євробачення-2025.

За підсумками жеребкування Україна виступить у першій частині першого півфіналу. Країну представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

 

 

Теги:
Новини
Євробачення
музика
Ізраїль
Палестина
Ірландія
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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