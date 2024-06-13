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Фанати Тейлор Свіфт спричинили землетрус у Шотландії, танцюючи і співаючи на її концерті

13 червня, 2024 четвер
16:22
Культура Тейлор Свіфт

Тисячі шанувальників американської співачки Тейлор Свіфт спровокували рухи земної поверхні під час її трьох шоу в Единбурзі, станції моніторингу виявили сейсмічні процеси на відстані 6 км

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Про це пише BBC.

Шанувальники 34-річної американської співачки Тейлор Свіфт буквально сприйняли її заохочення Shake It Off, як називається одна з пісень зірки. Під час трьох концертів Свіфт в Единбурзі 7, 8 і 9 червня, які загалом відвідали 200 тис. фанатів, шанувальники танцювали, співали й тупотіли. Проте найбільш галасливими виявились 73 тис. відвідувачів концерту в п'ятницю, 7 червня. 

Як виявила британська геологічна служба (BGS), це шоу було найгучнішим. BGS є національним агентством Великої Британії з моніторингу землетрусів і має достатньо чутливі детектори, щоб вловлювати найменшу сейсмічну активність за кілометри. 7 червня слухачі змусили землю рухатися на 23,4 нанометра порівняно з 22,8 нм і 23,3 нм у суботу та неділю. Сейсмічна активність переважно була викликана танцями й досягла піка в 160 ударів на хвилину під час виконання пісні Ready For It?. Фани Свіфт виробили приблизно 80 кВт енергії під час цієї пісні.

Пісні Shake It Off і Cruel Summer також змусили землю рухатися, але детектори тремтіли навіть під час чотирихвилинних оплесків пісні Champagne Problems.

"Дивовижно, що ми змогли дистанційно виміряти реакцію тисяч відвідувачів концертів за допомогою наших даних. Можливість досліджувати сейсмічну активність, спричинену явищами іншого роду, викликала захоплення", - поділився сейсмолог BGS Каллум Гаррісон.

Рух було виявлено на двох станціях моніторингу, найдальша з яких знаходилася на відстані 6 км від місця концерту в офісі BGS в університеті Геріот Ватт. Однак експерти уточнили, що рух, викликаний концертом, навряд чи відчув хтось ще, крім тих, хто перебував у безпосередній близькості.

Напередодні цих трьох шоу кількість туристів, які прибули в місто на концерт зірки, спричинила серйозну нестачу житла. Через це зі столиці Шотландії почали виселяти безхатьків. Зазвичай безпритульним в Единбурзі пропонують тимчасове житло, зокрема готелі. Концерти Свіфт істотно посилили конкуренцію за готельні номери.

Американська співачка є надзвичайно популярною та за останні місяці встановила кілька рекордів. Так, нещодавно стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів. 

Її останній альбом The Tortured Poets Department, який вийшов 19 квітня, став найбільш прослуховуваним альбомом на Spotify за один день.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Шотландія
Велика Британiя
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