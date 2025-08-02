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Головна Культура "Коли я балотувався на посаду, він був дуже вороже налаштований": Трамп заявив, що P.Deddy своєю критикою ускладнив процес помилування

"Коли я балотувався на посаду, він був дуже вороже налаштований": Трамп заявив, що P.Deddy своєю критикою ускладнив процес помилування

Марія Науменко
2 серпня, 2025 субота
19:37
Культура

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість помилування музичного магната Шона Deddy Комбза, заявивши, що його минула критика "ускладнює" цей процес

Зміст

Про це пише The Guardian.

У виданні нагадали, що Комбз був визнаний винним за двома пунктами звинувачення в перевезенні з метою заняття проституцією в липні. Хоча йому загрожує до 10 років ув'язнення за кожним звинуваченням, він був виправданий за більш серйозними звинуваченнями в сексуальній торгівлі людьми та рекеті. 

"Він був, мабуть, наполовину невинним, – зазначив Трамп. - Він святкував перемогу, але, мабуть, це була не така вже й хороша перемога".

Раніше Трампа та Комбза пов’язували приятельські стосунки. Утім у 2017 році Комбз заявив журналістам The Daily Beast, що йому "начхати на Трампа". А у 2020 році, коли перше президентство Трампа закінчилося поразкою від Джо Байдена, Комбз заявив, що "білих чоловіків, таких як Трамп, потрібно вигнати".

"Пріоритет номер один — усунути Трампа з посади", — заявив тоді Комбз.

Як пише The Guardian, Трамп, імовірно, натякав на ці коментарі у своєму інтерв'ю.

"Коли я балотувався на посаду, він був дуже ворожим, – зазначив Трамп. - Це важко. Ми ж люди, і нам не подобається, коли щось затьмарює наш розум, правда? Але коли ти знав когось і все було добре, а потім ти балотувався на посаду, а він зробив кілька жахливих заяв, тож я не знаю… Це ускладнює справу".

Комбз наразі перебуває під вартою в єдиній федеральній в’язниці Нью-Йорка. Його вирок має бути оголошено 3 жовтня. Захист вимагає звільнити його під заставу в $50 млн.

Що відомо про справу Шона Diddy Комбза

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".

У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема й потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.

Теги:
Новини
Світ
Кримінал
Президент США
Дональд Трамп
США
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