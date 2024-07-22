Критик Трампа Роберт де Ніро відреагував на вихід Байдена з президентських перегонів

Про це пише Deadline.

Голлівудський актор Роберт де Ніро, відомий різкою критикою Дональда Трампа, прокоментував рішення президента США Джо Байдена не балотуватися на другий термін. Зірка кіно висловив Байдену "повагу, захоплення та прихильність" за його рішення.

"В результаті розумної політики та безкорисливого патріотизму Джо Байден відходить убік, щоб звільнити шлях іншому демократу стати президентом. Тому що для нашої країни немає нічого важливішого за перемогу над Дональдом Трампом на виборах. З повагою, захопленням і прихильністю дякую вам, пане президенте!" - сказав де Ніро.

Де Ніро зачитав заяву, в якій попереджав про можливе повернення Трампа в Білий дім, назвавши його "тираном".

"Тепер він обіцяє використовувати нашу власну армію для нападу на громадян США. Це тиран, саме таким тираном він каже нам, що він буде, і, повірте мені, він це серйозно. Коли Трамп балотувався у 2016 році, це було схоже на жарт. Цей бовдур балотується в президенти - ні, такого ніколи не могло статися. Ми забули уроки історії, які показали нам інших клоунів, яких не сприймали серйозно, поки вони не стали злісними диктаторами. З Трампом у нас є другий шанс, і зараз не до сміху", - наголосив актор.

У травні Роберт де Ніро назвав встановленням справедливості вирок експрезиденту США Дональду Трампу у справі про фінансові махінації в підкупі порнозірки у 2016 році. Актор, відомий за ролями убивць і психопатів, раніше заявляв, що ніколи б не зіграв Трампа, назвавши це занадто аморальним.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.

Після того як Байден зробив це оголошення, американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс.

У понеділок, 22 липня, світова ціна на нафту злетіла після того, як президент США Джо Байден оголосив про відмову від участі в президентських перегонах 2024 року.



