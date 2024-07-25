Нападнику на британського письменника Рушді висунули звинувачення в підтримці Хезболли

Про це пише BBC.

26-річному жителю Нью-Джерсі Хаді Матару, якого підозрюють у замаху на вбивство британсько-американського письменника Салмана Рушді, інкримінують надання матеріальної підтримки ліванському терористичному угрупованню "Хезболла". Про це стало відомо з оприлюдненого 24 липня звинувачення.

Федеральні звинувачення були висунуті через кілька тижнів після того, як Матар відхилив пропозицію прокуратури, згідно з якою його засудили б до меншого терміну ув'язнення, якби він визнав себе винним.

Адвокат Матара Натаніель Бароне повідомив, що його клієнт планує не визнавати себе винним за новими звинуваченнями.

"Ми плануємо ревно і гарячково захищати його в цих питаннях", — сказав Бароне, додавши, що його клієнт наголошує на своїй невинуватості за всіма висунутими проти нього звинуваченнями.

Після нападу на письменника Салмана Рушді, що стався 12 серпня у Нью-Йорку, Матара тримають під вартою без права внесення застави. В обвинувальному акті йдеться, що Матар намагався надати "матеріальну підтримку та ресурси" Хезболлі, знаючи, що це терористична організація. Проте в документі не вказано, які докази пов'язують його з групою.

Західні країни, Ізраїль, арабські країни Перської затоки та Ліга арабських держав визнали Хезболлу терористичною організацією.

Британський письменник індійського походження Салман Рушді видав роман "Сатанинські вірші" у 1988 році. Рушді вважав, що іслам потребує трансформації та оновлення, тож роман був своєрідним протестом проти ісламу як "релігії, яка вбиває". Саме тому після його публікації у світі спалахнули протести проти автора. Деякі мусульмани вважають "Сатанинські вірші" богохульством, тому роками погрожували Рушді вбивством. За фізичне знищення письменника було призначено нагороду в $3 млн.