Нападнику на британського письменника Рушді висунули звинувачення в підтримці Хезболли
Чоловіку, звинуваченому у скоєнні нападу на письменника Салмана Рушді у 2022 році, Хаді Матару додатково висунули звинувачення у підтримці бойовиків Хезболли
Про це пише BBC.
26-річному жителю Нью-Джерсі Хаді Матару, якого підозрюють у замаху на вбивство британсько-американського письменника Салмана Рушді, інкримінують надання матеріальної підтримки ліванському терористичному угрупованню "Хезболла". Про це стало відомо з оприлюдненого 24 липня звинувачення.
Федеральні звинувачення були висунуті через кілька тижнів після того, як Матар відхилив пропозицію прокуратури, згідно з якою його засудили б до меншого терміну ув'язнення, якби він визнав себе винним.
Адвокат Матара Натаніель Бароне повідомив, що його клієнт планує не визнавати себе винним за новими звинуваченнями.
"Ми плануємо ревно і гарячково захищати його в цих питаннях", — сказав Бароне, додавши, що його клієнт наголошує на своїй невинуватості за всіма висунутими проти нього звинуваченнями.
Після нападу на письменника Салмана Рушді, що стався 12 серпня у Нью-Йорку, Матара тримають під вартою без права внесення застави. В обвинувальному акті йдеться, що Матар намагався надати "матеріальну підтримку та ресурси" Хезболлі, знаючи, що це терористична організація. Проте в документі не вказано, які докази пов'язують його з групою.
Західні країни, Ізраїль, арабські країни Перської затоки та Ліга арабських держав визнали Хезболлу терористичною організацією.
Британський письменник індійського походження Салман Рушді видав роман "Сатанинські вірші" у 1988 році. Рушді вважав, що іслам потребує трансформації та оновлення, тож роман був своєрідним протестом проти ісламу як "релігії, яка вбиває". Саме тому після його публікації у світі спалахнули протести проти автора. Деякі мусульмани вважають "Сатанинські вірші" богохульством, тому роками погрожували Рушді вбивством. За фізичне знищення письменника було призначено нагороду в $3 млн.
- 12 серпня 2022 року в Нью-Йорку на письменника скоїли напад. Чоловік підбіг до Рушді з ножем, коли той готувався розпочати лекцію. Салман Рушді вижив після нападу, але перебував у важкому стані.
- 14 серпня британський письменник прийшов до тями. Проте, як стало відомо пізніше, Рушді втратив дієздатність руки та зір на одне око.
- Рушді випустив мемуари "Ніж: Роздуми після замаху на вбивство", що розповідають про зцілення публіциста після нападу 2022 року. У червні стало відомо, що за цією книгою знімуть документальний фільм.
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