Не лише Universal: музичні видавці NMPA також планують видалити музику з TikTok

Про це повідомляє Billboard.

Національна асоціація музичних видавців (NMPA) оголосила, що ліцензія з TikTok закінчується 30 квітня, і вони не розглядають імовірність поновлення, продовження або створення нової ліцензії з платформою. Це означає, що з 1 травня з TikTok може бути видалено набагато більше музики, ніж це сталося після того, як Universal Music Group почала видаляти свою музику з платформи минулого місяця. Ліцензія NMPA використовується низкою незалежних музичних видавців, але організація раніше відмовлялася уточнювати, яких саме.

Організація зазначає, що якщо члени асоціації бажають продовжувати ліцензувати свою музику на платформі, вони мають вести переговори безпосередньо з TikTok. Якщо ні, NMPA пропонує свої послуги для "обговорення варіантів примусового правозастосування".

У своєму зверненні NMPA наголошує, що без ліцензії TikTok не повинен використовувати музичні твори членів NMPA на своїй платформі.

"Важливо, щоб усі члени NMPA розуміли, що без наявності ліцензії TikTok не повинен використовувати ваші музичні твори на своїй платформі", — зазначили в організації.

Девід Ізраїліт, генеральний директор і президент NMPA, раніше оголосив, що ліцензію NMPA буде продовжено у квітні, але це перший випадок, коли організація визнала, що не буде домагатися такого відновлення.

"Я хочу сказати лише дві речі про TikTok. По-перше, я вважаю, що музика надзвичайно важлива для бізнес-моделі TikTok, і, по-друге, я просто констатую той факт, що модель ліцензії NMPA, якою багато хто з вас користується, для TikTok закінчується у квітні", - наголосив Ізраїліт.

NMPA відома своїм агресивним підходом до переговорів щодо ліцензування із сайтами соціальних мереж, потоковими сервісами та ігровими платформами.

Universal Music Group, що працює з Тейлор Свіфт, Bad Bunny, Sting, The Weeknd, Alicia Keys, Drake, Біллі Айліш, Кендріком Ламаром, Гаррі Стайлзом, Аріаною Гранде, Джастіном Бібером, Адель, U2, Елтоном Джоном, Coldplay та багатьма іншими, повідомила, що 1 лютого видаляє всю свою музику з TikTok, адже соцмедійний застосунок платить артистам і авторам пісень малу компенсацію - роялті.

1 лютого з TikTok зникли й пісні деяких українських артистів, а саме спродюсовані українським лейблом ENKO, що є прямим партнером UMG.



