Премія для перекладачів з української мови оголосила фіналістів, серед них перекладачі книг Забужко, Дроня та Руденка
Премія для перекладачів української літератури за кордоном Drahomán Prize 2023 у четвер, 14 березня, оголосила фіналістів: серед них перекладачі книг польською, шведською та фінською мовами
Про це йдеться на сайті українського ПЕН.
У короткий список премії потрапили:
- Ееро Балк (Фінляндія) – його за переклад на фінську книжки Сергія Руденка "Бій за Київ" (Фабула, 2023) номінувало Товариство українців у Фінляндії
- Катажина Котинська (Польща) – посольство України в Польщі номінувало її за переклад на польську книжки Оксани Забужко "Найдовша подорож" (Комора, 2023)
- Мікаель Нюдаль (Швеція) – перекладач з української мови на шведську був номінований видавництвом ellerströms förlag за переклад поетичної збірки Артура Дроня "Тут були ми" (Видавництво Старого Лева, 2023)
Крім того, Рауль Чілачава, перекладач з української мови на грузинську, отримає спеціальну відзнаку премії "за побудову українсько-грузинських культурних мостів". У 2023 році в Грузії вийшло три українські книжки в перекладі Рауля Чілачави: Маркіян Камиш "Оформляндія, або Прогулянка в Зону", Антологія "Словник війни: українські автори про війну", Тарас Шевченко "Думи мої…".
Переможця премії оголосять наприкінці квітня в Києві. Лауреат отримає статуетку, виготовлену українською художницею Анною Звягінцевою, грошову винагороду в розмірі 3 000 євро (з урахуванням податків), а також додаткові можливості для роботи та промоції своєї творчості.
Довідково. Премія Drahomán Prize була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги. Відзнака покликана підтримати і відзначити сподвижницьку роботу перекладачів з української мови на мови світу. Drahomán Prize вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.
- Лауреаткою премії Drahomán Prize-2022 стала Ірина Дмитришин, перекладачка з української мови на французьку, авторка численних публікацій з української літератури та історії. На премію номінована з перекладом французькою мовою роману Сергія Жадана "Інтернат".
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