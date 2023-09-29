Оголосили переможця премї Drahomán Prize серед перекладачів з української мови на мови світу

Імʼя переможниці оголосили 26 вересня під час урочистої церемонії, яка відбулася у польському місті Гданськ. Ведучою церемонії була Марія Гурська, телеведуча Еспресо.

Засновники премії - Український інститут, Український ПЕН та Український інститут книги.

Ірина Дмитришин – перекладачка з української мови на французьку, авторка численних публікацій з української літератури та історії. Відповідає за українські студії в Національному інституті східних мов і цивілізацій (INALCO) у Парижі, керує проєктами, спрямованими на промоцію України, її культури та історії в Західній Європі. На премію номінована з перекладом французькою мовою роману Сергія Жадана "Інтернат".

"Я люблю, поважаю і захоплююсь всіма авторами, яких перекладала. Але я надзвичайно рада, що отримала премію саме за “Інтернат” Сергія Жадана. Це один з тих знакових творів, який представляє Україну і дає змогу іноземцям спробувати зрозуміти, що у нас відбувається, чому і як ми маємо з цього виходити. А ми вийдемо, бо, за словами того ж Жадана, завтра ми прокинемось за один день ближче до нашої перемоги", – сказала Ірина Дмитришин.

Лауреатка Премії Drahomán Prize Ірина Дмитришин отримала статуетку, виготовлену українською скульпторкою Анною Звягінцевою, та грошову винагороду в розмірі 3 000 євро. Свою фінансову нагороду Дмитришин висловила бажання розділити на три частини та передати Сергію Жадану на його ініціативи підтримки України, проєкту Kult.Podcast про культуру, літературу та філософію літературознавиці Тетяни Огаркової та філософа Володимира Єрмоленка, а також на ініціативи та проєкти Українського ПЕН.

Під час церемонії також було відзначено Джованну Броджі (Італія) — перекладачку з української на італійську, дослідницю літератури Центральної та Східної Європи. Вона отримала Спеціальну відзнаку Капітули за особливий внесок у переклад і промоцію української літератури, а також у розвиток українознавчих студій в Італії.

"Я хотіла би висловити глибоку вдячність журі за відзнаку моєї українознавчої діяльності. Україна має дуже складну історію та культуру, тому я вирішила присвятити їй найбільшу частину свого часу за останні 30 років. Я рада, що мої статті та книги зробили невеликий внесок для того, щоб у світі більше знали про минуле та сьогодення", — йшлося у промові Броджі, яку зі сцени зачитала ведуча вечора.

Також під час церемонії виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен згадала імена семи українських перекладачів, котрі загинули, захищаючи країну з лютого 2022-го року — Денис Антипов, Євген Гулевич, Ілля Чернилевський, Олег Клюфас, Костянтин Старовицький, Сергій Заїковський, Олександр Кислюк.

На здобуття премії Drahomán Prize за 2022 рік було номіновано 15 перекладачів і перекладачок із 14 країн (Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Італія, Канада, Литва, Північна Македонія, Польща, Румунія, США, Фінляндія та Франція). Найбільше зголошень подали дипломатичні представництва України в різних країнах світу та закордонні видавництва.

До короткого списку Drahomán Prize за 2022 рік увійшли перекладач з української на англійську Марко Андрейчик (номінований з перекладом роману Володимира Рафеєнка "Мондеґрін. Пісні про смерть і любов") та перекладачка з української на болгарську Райна Христова Камберова (номінована з перекладом роману Любка Дереша "Культ").

Премія Drahomán Prize була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги. Відзнака покликана підтримати і відзначити сподвижницьку роботу перекладачів з української мови на мови світу. Drahomán Prize вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.

Лауреатами премії в попередні роки стали перекладач з української мови на польську, письменник і літературний критик Богдан Задура (2021) та перекладачка з української на німецьку Клаудія Дате (2020).