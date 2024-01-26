Румунія відмовилася від участі в Євробаченні-2024

Про це повідомляється на сайті румунського мовника TVR.

Рада директорів румунської телекомпанії TVR ухвалила, що Румунія не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення" через фінансові обмеження та бажання представити країну на високому рівні. Рішення було прийнято на засіданні 25 січня: 5 голосів були за, 4 утрималися і 4 були проти.

Рада директорів затвердила бюджет SRTv на 2024 рік, який не передбачав достатньо коштів, що гарантувало б гідну участь Румунії, враховуючи, що стандарти міжнародного конкурсу стають усе вищими.

У телекомпанії уточнили, що цього року TVR виділяє значні кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти, зокрема на трансляцію літніх Олімпійських ігор у Парижі.

У грудні Європейська мовна спілка оголосила про участь 37 країн. Румунії в списку не було, але в EBU підкреслили, що "переговори з TVR також тривають щодо їх потенційної участі".

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Організатори Нацвідбору уже опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.

Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.

Наразі Україна стала головним фаворитом Євробачення-2024, посівши перше місце в рейтингах букмекерів.

Європейська мовна спілка відповіла на заклики заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні-2024. Організатор Євробачення назвав усунення Ізраїлю від участі в пісенному конкурсі недоцільним, адже ізраїльська телекомпанія KAN відповідає всім вимогам для участі.