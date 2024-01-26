Румунія відмовилася від участі в Євробаченні-2024
Румунська телекомпанія TVR підтвердила, що Румунія не братиме участі в Євробаченні-2024 через фінансові обмеження та бажання представити країну на конкурсі на високому рівні
Про це повідомляється на сайті румунського мовника TVR.
Рада директорів румунської телекомпанії TVR ухвалила, що Румунія не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення" через фінансові обмеження та бажання представити країну на високому рівні. Рішення було прийнято на засіданні 25 січня: 5 голосів були за, 4 утрималися і 4 були проти.
Рада директорів затвердила бюджет SRTv на 2024 рік, який не передбачав достатньо коштів, що гарантувало б гідну участь Румунії, враховуючи, що стандарти міжнародного конкурсу стають усе вищими.
У телекомпанії уточнили, що цього року TVR виділяє значні кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти, зокрема на трансляцію літніх Олімпійських ігор у Парижі.
У грудні Європейська мовна спілка оголосила про участь 37 країн. Румунії в списку не було, але в EBU підкреслили, що "переговори з TVR також тривають щодо їх потенційної участі".
68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Організатори Нацвідбору уже опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.
Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.
Наразі Україна стала головним фаворитом Євробачення-2024, посівши перше місце в рейтингах букмекерів.
Європейська мовна спілка відповіла на заклики заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні-2024. Організатор Євробачення назвав усунення Ізраїлю від участі в пісенному конкурсі недоцільним, адже ізраїльська телекомпанія KAN відповідає всім вимогам для участі.
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