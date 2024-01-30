Стало відомо, в якому півфіналі виступатиме Україна на Євробаченні-2024
Відбулося жеребкування країн – учасниць пісенного конкурсу "Євробачення"
Про це повідомив сайт "Євробачення-2024"
Жеребкування півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2024" відбулося у шведському Мальме разом із церемонією передачі символів міста-господаря від Ліверпуля, який приймав конкурс торік.
Відповідно до результатів, Україна виступатиме в першій частині першого півфіналу, у вівторок, 7 травня.
Окрім України, в першій половині шоу виступлять представники Кіпру, Польщі, Сербії, Литви, Хорватії та Ірландії.
Фото: eurovision.tv
У другій половині виступатимуть Словенія, Ісландія, Фінляндія, Португалія, Люксембург, Австралія, Азербайджан і Молдова.
Під час першого півфіналу, крім країн-учасниць, голоси за вихід учасників до фіналу віддадуть Швеція (країна, що приймає конкурс), а також Німеччина і Велика Британія – країни "великої п'ятірки" засновників Євробачення.
Другий півфінал "Євробачення-2024" відбудеться в четвер, 9 травня. У першій половині шоу виступатимуть представники таких країн: Австрія, Мальта, Швейцарія, Греція, Чехія, Албанія, Данія, Вірменія.
У другій половині – Ізраїль, Естонія, Грузія, Нідерланди, Норвегія, Латвія, Сан-Марино та Бельгія.
Фото: eurovision.tv
Окрім них, за вихід до фіналу голосуватимуть країни "великої п'ятірки" Франція, Італія та Іспанія.
Точний порядок виступів країн у півфіналах буде визначено пізніше.
Жеребкування півфіналу транслювали на офіційному YouTube-каналі Євробачення, а у Великій Британії – на BBC TWO та стрімінговому сервісі BBC iPlayer.
Країни "великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія) не змагатимуться у півфіналах, як і Швеція – переможець попереднього конкурсу.
Євробачення-2024: усе, що відомо на цей момент
68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали – 7 та 9 травня
Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Організатори Нацвідбору уже опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.
Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.
Наразі Україна стала головним фаворитом Євробачення-2024, посівши перше місце в рейтингах букмекерів.
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