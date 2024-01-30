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Стало відомо, в якому півфіналі виступатиме Україна на Євробаченні-2024

30 січня, 2024 вiвторок
23:29
Культура На фото: Організатори Євробачення-2024 показали, як виглядатиме сцена у Мальме

Відбулося жеребкування країн – учасниць пісенного конкурсу "Євробачення"

Про це повідомив сайт "Євробачення-2024"

Жеребкування півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2024" відбулося у шведському Мальме разом із церемонією передачі символів міста-господаря від Ліверпуля, який приймав конкурс торік. 

Відповідно до результатів, Україна виступатиме в першій частині першого півфіналу, у вівторок, 7 травня.

Окрім України, в першій половині шоу виступлять представники Кіпру, Польщі, Сербії, Литви, Хорватії та Ірландії. 

Фото: eurovision.tv


У другій половині  виступатимуть Словенія, Ісландія, Фінляндія, Португалія, Люксембург, Австралія, Азербайджан і Молдова.

Під час першого півфіналу, крім країн-учасниць, голоси за вихід учасників до фіналу віддадуть Швеція (країна, що приймає конкурс), а також Німеччина і Велика Британія – країни "великої п'ятірки" засновників Євробачення.

Другий півфінал "Євробачення-2024" відбудеться в четвер, 9 травня. У першій половині шоу виступатимуть представники таких країн: Австрія, Мальта, Швейцарія, Греція, Чехія, Албанія, Данія, Вірменія.

У другій половині – Ізраїль, Естонія, Грузія, Нідерланди, Норвегія, Латвія, Сан-Марино та Бельгія. 

Фото: eurovision.tv


Окрім них, за вихід до фіналу голосуватимуть країни "великої п'ятірки" Франція, Італія та Іспанія.

Точний порядок виступів країн у півфіналах буде визначено пізніше.

Жеребкування півфіналу транслювали на офіційному YouTube-каналі Євробачення, а у Великій Британії – на BBC TWO та стрімінговому сервісі BBC iPlayer.

Країни "великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія) не змагатимуться у півфіналах, як і Швеція – переможець попереднього конкурсу. 

Євробачення-2024: усе, що відомо на цей момент 

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали – 7 та 9 травня

Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Організатори Нацвідбору уже опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.

Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.

Наразі Україна стала головним фаворитом Євробачення-2024, посівши перше місце в рейтингах букмекерів.



 
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