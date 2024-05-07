Стівен Кінг заявив, що Путін і Зеленський "повинні припинити вбивати людей" і побитися сам-на-сам

Про це він написав у соцмережі Х.

Американський письменник, король жахів Стівен Кінг, відомий своєю постійною підтримкою України, зробив нову заяву. Він наголосив, що очільник Кремля Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський повинні "припинити вбивати людей". Натомість Кінг пропонує, що Путін і Зеленський мають влаштувати бій між собою, щоб вирішити всі "розбіжності".

Письменник вірить, що в рукопашній бійці переміг би президент України, на що він хотів би подивитися. За перегляд бійки Кінг також пропонує брати оплату.

"Я думаю, що Путін і Зеленський повинні припинити вбивати людей і залагодити свої розбіжності mano a mano з оплатою за перегляд. Я хотів би побачити, як містер З надере дупу Путіну", - написав король жаху.

Фото: скриншот з Х

Вираз mano a mano описує конфлікт між двома людьми і походить з іспанської мови, де буквально означає "рука об руку". Однак його іноді плутають з man-to-man, що означає відверту розмову, як правило, між двома чоловіками або гру в захисті сам-на-сам.

Підтримка України Стівена Кінга

Король жахів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово висловлювався на підтримку українців, засуджуючи дії російських окупантів.

31 березня 2022 року Стівен Кінг звернувся до президента РФ, заявивши, що "Україна спустошить його скарбницю" і "знекровить тебе". Пізніше він заявив, що Путін недооцінив Україну.

У кінці травня 2022-го Кінг закликав світ продовжувати економічний тиск на Росію. Також він наголосив Росії, що вони мають справу не з болонкою, а з росомахою.

28 червня 2022 року він засудив ракетний удар РФ по кременчуцькому торговому центру.

На початку вересня 2022-го американський письменник Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ.

Згодом у жовтні американський письменник від імені всього світу звернувся до Росії та порадив "забиратися з України". Він назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну.

31 грудня 2022 року Кінг поділився, що його найзаповітнішим бажанням на новий рік є мир в Україні.

У квітні 2023 року відомий американський письменник вкотре підтримав Україну і закликав не піддаватись на спокусу легкого миру. "Бережіть Україну у своїх серцях і думках. Не підтримуйте миротворців (умиротворителів), які хочуть залишити їх позаду", - написав він.

У квітні 2024-го Стівен Кінг засуджував затримку і постійне відтермінування республіканцями США голосування щодо військової допомоги Україні.