TITANIUM: у Парижі триває виставка про українців, важко травмованих унаслідок війни
На набережній Сени триває масштабна фотовиставка TITANIUM. Вона присвячена українцям, які отримали важкі травми внаслідок повномасштабного вторгнення РФ
Автором світлин є французький фотограф українського походження Юрій Білак.
Біля кожного знімка можна прочитати розповіді про українців, які отримали важкі травми внаслідок війни. Серед них – діти, дорослі, цивільні та військові.
На фото можна побачити, зокрема, пацієнтів центру UNBROKEN. Серед них – 13-річна Яна Степаненко та 8-річний Ромчик Олексів.
Яна у 2022-му році втратила обидві ноги через терористичний удар по вокзалу у Краматорську. Вже у 2024-му на протезах вона здолала п’ять кілометрів Бостонського марафону. Тоді її ім’я облетіло світові ЗМІ.
Фото: Львівська міська рада
Ромчик два роки тому внаслідок російського удару по Вінниці втратив маму, а сам отримав глибокі опіки, які досі лікують. Попри свої травми хлопчик займається танцями, музикою та подорожує разом із татом.
Фото: Львівська міська рада
Як зазначає автор виставки, назва експозиції TITANIUM – не випадкова.
"Титан – це матеріал, який використовується для створення протезів. Усе це символізує силу та наполегливість українців", – розповів Юрій Білак.
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У центрі UNBROKEN зазначають, що мета проєкту – показати українців, які попри мінно-вибухові травми щодня демонструють світу стійкість.
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