TITANIUM: у Парижі триває виставка про українців, важко травмованих унаслідок війни

Автором світлин є французький фотограф українського походження Юрій Білак.

Біля кожного знімка можна прочитати розповіді про українців, які отримали важкі травми внаслідок війни. Серед них – діти, дорослі, цивільні та військові.

На фото можна побачити, зокрема, пацієнтів центру UNBROKEN. Серед них – 13-річна Яна Степаненко та 8-річний Ромчик Олексів.

Яна у 2022-му році втратила обидві ноги через терористичний удар по вокзалу у Краматорську. Вже у 2024-му на протезах вона здолала п’ять кілометрів Бостонського марафону. Тоді її ім’я облетіло світові ЗМІ.

Фото: Львівська міська рада



Ромчик два роки тому внаслідок російського удару по Вінниці втратив маму, а сам отримав глибокі опіки, які досі лікують. Попри свої травми хлопчик займається танцями, музикою та подорожує разом із татом.

Фото: Львівська міська рада

Як зазначає автор виставки, назва експозиції TITANIUM – не випадкова.

"Титан – це матеріал, який використовується для створення протезів. Усе це символізує силу та наполегливість українців", – розповів Юрій Білак.

Читайте також: Як живе та працює найбільший реабілітаційний центр України – Unbroken у Львові

У центрі UNBROKEN зазначають, що мета проєкту – показати українців, які попри мінно-вибухові травми щодня демонструють світу стійкість.