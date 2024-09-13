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Головна Культура Горовий презентував пісню "Якби не ка-ца-пи" і кліп, в якому знявся Кондратюк

Горовий презентував пісню "Якби не ка-ца-пи" і кліп, в якому знявся Кондратюк

Дар'я Тарасова
13 вересня, 2024 п'ятниця
09:52
Культура Вийшла пісня "Якби не ка-ца-пи"

Український письменник і музикант Руслан Горовий випустив пісню про те, яким би було життя українських дітей, якби не розвʼязана росіянами війна в Україні

Зміст

Премʼєра відбулася на YouTube-каналі Руслана Горового.

Співзасновник видавництва "ТаТиШо", український журналіст, поет і музикант Руслан Горовий записав пісню "Якби не ка-ца-пи". Це композиція про те, яким могло би бути життя, якби не російські окупанти.

Горовий став автором слів, а Євген Соколов написав музику до пісні. Разом з Горовим "Якби не ка-ца-пи" співають Наталя Любива, Марина Парминська, Лариса Гуріна, Людмила Калита, Ольга Крупник.

"Упродовж наступних днів про цю пісню буде багато інформації. Про кожного, хто доклався до її створення і до створення кліпу. Але зараз я хотів би зробити присвяту. Я присвячую це маленьке кіно дівчинці Дарусі, нашій з Людмилою донечці, у якої сьогодні день народження. Якби на окупанти, то її життя, як і життя інших українських дітей, було б зовсім іншим. Однак вони вимушені зростати у війні. Я дуже хочу перемоги. Я дуже хочу, щоб діти зростали в мирі", - прокоментував Горовий.

Музичне відео знімали в Бориспільському професійному ліцеї. Горовий також став режисером кліпу. Одну з ролей у відео виконав продюсер і шоумен Ігор Кондратюк.

Теги:
музика
Війна з Росією
окупанти
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