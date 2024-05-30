Вийшов трейлер другої частини мультфільму "Ваяна"
Кінокомпанія Disney оприлюднила тизер-трейлер анімаційного мультфільму "Ваяна 2": одного з персонажів озвучує голлівудський актор Двейн Джонсон
Тизер-трейлер з'явився на YouTube-каналі Walt Disney Animation Studios.
"Мультфільм "Ваяна 2" возз'єднує Ваяну та Мауї через три роки у новій захопливій подорожі разом з екіпажем, що складається з не зовсім звичайних мореплавців. Отримавши несподіваний поклик від своїх пращурів-мандрівників, Моана вирушає у далекі моря Океанії та небезпечні, давно загублені води на пошуки пригод, з якими вона ще ніколи не стикалася", - йдеться у синопсисі.
Вказано, що у США стрічка вийде на екрани 27 листопада 2024 року.
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- Раніше студія Disney показала трейлер фільму "Муфаса: Король Лев" на щорічній конференції для власників кінотеатрів CinemaCon та оголосила, що фільм вийде 20 грудня 2024 року.
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