Вийшов трейлер другої частини мультфільму "Ваяна"

Тизер-трейлер з'явився на YouTube-каналі Walt Disney Animation Studios.

"Мультфільм "Ваяна 2" возз'єднує Ваяну та Мауї через три роки у новій захопливій подорожі разом з екіпажем, що складається з не зовсім звичайних мореплавців. Отримавши несподіваний поклик від своїх пращурів-мандрівників, Моана вирушає у далекі моря Океанії та небезпечні, давно загублені води на пошуки пригод, з якими вона ще ніколи не стикалася", - йдеться у синопсисі.

Вказано, що у США стрічка вийде на екрани 27 листопада 2024 року.

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