За внесок у розвиток українсько-британського партнерства: професора Києво-Могилянської академії Гараня нагородили медаллю Британської імперії

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань є поборником демократичного устрою в Україні, сприяючи розвитку нового покоління демократичних лідерів, політиків і громадських активістів, - зазначив Гаррісон. - І саме на знак визнання цих цінних заслуг Його Величність Король нагородив Олексія Гараня почесною медаллю Британської імперії".

Окремо посол відзначив роботу лідерки громадської думки Ірини Бекешкіної, "яка зробила дуже багато для розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної України", що є дуже важливим для розвитку відносин між Британією та Україною.

У відповідь Гарань подякував посольству і всьому урядові Великої Британії за допомогу, яку країна надає для боротьби проти російської агресії.

Він наголосив, що ця нагорода є визнанням системної роботи всієї команди "Демініціатив" на зміцнення стратегічного партнерства Великої Британії та України впродовж останніх років і особливо під час війни.

Зокрема, науковець висловив подяку виконавчому директору Фонду "Демократичні ініціативи" Петру Бурковському, без якого, як зазначив Гарань, ця аналітична робота була б неможливою.

"Нині Петро Бурковський перебуває у лавах Збройних сил України, так що "Демініціативи" працюють сьогодні на різних фронтах", зауважив він.