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Головна Культура "Звучу ще привабливіше": Alyona Alyona спростувала, що втратила голос перед Євробаченням-2024

"Звучу ще привабливіше": Alyona Alyona спростувала, що втратила голос перед Євробаченням-2024

29 квітня, 2024 понедiлок
16:28
Культура Alyona Alyona

Одна з учасниць дуету, що представлятиме Україну на Євробаченні-2024, Alyona Alyona записала відео, у якому відреагувала на інформацію про втрату голосу, поширену в ЗМІ

Відео вона поширила в instagram.

У суботу, 27 квітня, Alyona Alyona & Jerry Heil провели свою першу репетицію на Malmö Arena, де цього року проходить пісенний конкурс. За кілька годин до першого виходу на сцену Alyona Alyona в соцмережі поскаржилася на проблеми з голосом. Реперка припустила, що причиною стала психосоматика. 

Низка ЗМІ подали інформацію, заявивши, що одна з представниць України втратила голос напередодні Євробачення-2024.

"Записую цю сторіс для того, щоб розвінчати вчорашній міф якоїсь "жовтухи" про те, що в мене нема голосу. Шановні, яке "нема голосу"? Яке "втратила голос"? Хто це розпускає? Ну взагалі, ну не можна захрипнути? Я читаю реп. Я з захриплим голосом звучу ще привабливіше, ще екзотичніше. У мене все добре, у мене є голос, я почуваю себе прекрасно", - запевнила реп-виконавиця.

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Вона додала, що дійсно захрипла, але почувається в нормі.

Alyona Alyona також поділилась, що їхня композиція Teresa & Maria на Spotify прослухали більш ніж 9 млн разів.

"Це вже перемога. Це класно, коли українська музика летить, потрапляє в плейлисти різних країн, люди слухають нашу мову, пізнають нашу культуру через гарну якісну музику. Це класно", - наголосила реп-виконавиця.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.

Переможниця Євробачення-2016 Джамала оголошуватиме бали національного журі України в прямому ефірі гранд-фіналу цьогорічного пісенного конкурсу.


 

Теги:
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
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