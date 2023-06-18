Кваліфікація Євро-2024: результати усіх матчів 17 червня
У суботу, 17 червня, були зіграні 11 матчів 3-го туру кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація. 3-й тур
17 червня
Група А
Норвегія - Шотландія 1:2
Голи: Холанд, 61 (пен.) - Дайкс, 87, Маклін, 89
Кіпр - Грузія 1:2
Голи: Піттас, 39 (пен.) - Мікаутадзе, 31, Давіташвілі, 84
Група Е
Албанія - Молдова 2:0
Голи: Асані, 52, Байрами, 76
Фарери - Чехія 0:3
Голи: Крейчі, 15, Черни, 44, 75
Група F
Азербайджан - Естонія 1:1
Голи: Кривоцюк, 62 - Саппінен, 27
Бельгія - Австрія 1:1
Голи: Лукаку, 61 - Мангала, 22 (авт.)
Група G
Литва - Болгарія 1:1
Голи: Гірдвайніс, 15 - Петков, 27
Чорногорія - Угорщина 0:0
Група J
Люксембург - Ліхтенштейн 2:0
Голи: Сінані, 59, Жерсон, 89
Ісландія - Словаччина 1:2
Голи: Фіннбогасон, 41 - Куцка, 27, Суслов, 69
Португалія - Боснія і Герцеговина 3:0
Голи: Сілва, 44, Фернандеш, 77, 90+3
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У п'ятницю, 16 червня, збірна України зіграла у Скоп'є проти Північної Македонієї в матчі кваліфікації Євро-2024. Еспресо провів текстовий онлайн гри.
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