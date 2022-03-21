Квіт заявив, що підписав контракт з МОН і очолить Києво-Могилянську академію
Міністерство освіти і науки визнало вибори президента у Національному університеті "Києво-Могилянська академія"
Про це повідомляє УП.Життя.
Міносвіти підписало контракт з Сергієм Квітом.
Квіт підтвердив цю інформацію в коментарі УП."МОН підписало контракт президента НаУКМА з Сергієм Квітом. Інформація станом на 21.03.22", - йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу "Вибори президента КМА".
"Тепер Кабмін має звільнити мене з посади голови Національного агентства - і тоді вийде наказ МОН про моє призначення на посаду президента НаУКМА", - сказав Квіт.
Після цього він офіційно займе посаду президента академії.
- Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на пост президента ЗВО. Тоді жоден із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.
- Колишній міністр освіти України Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями.
- Згодом стало відомо, що Квіт переміг на виборах президента НаУКМА.
- 1 лютого 2022 року Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії, і буде наказ про нові вибори, оскільки попередні пройшли із порушенням процедур.
- 2 лютого стало відомо, що МОН оголосило новий конкурс на посаду президента "Могилянки", переможець виборів Квіт планує звернутися до суду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Шкарлета пояснити призначення повторних виборів президента НаУКМА.
- 3 лютого студенти вишу підтримали безстроковий страйк проти невизнання Шкарлетом виборів керівника закладу.
- Після цього у Києві пройшла низка акцій протесту з вимогою відставки міністра освіти.
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