Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Наука Квіт заявив, що підписав контракт з МОН і очолить Києво-Могилянську академію

Квіт заявив, що підписав контракт з МОН і очолить Києво-Могилянську академію

21 березня, 2022 понедiлок
21:19
Наука Сергій Квіт

Міністерство освіти і науки визнало вибори президента у Національному університеті "Києво-Могилянська академія"

Про це повідомляє УП.Життя.

Міносвіти підписало контракт з Сергієм Квітом.

Квіт підтвердив цю інформацію в коментарі УП.

"МОН підписало контракт президента НаУКМА з Сергієм Квітом. Інформація станом на 21.03.22", - йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу "Вибори президента КМА".

"Тепер Кабмін має звільнити мене з посади голови Національного агентства - і тоді вийде наказ МОН про моє призначення на посаду президента НаУКМА", - сказав Квіт.

Після цього він офіційно займе посаду президента академії.

  • Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на пост президента ЗВО. Тоді жоден із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.
  • Колишній міністр освіти України Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями. 
  • Згодом стало відомо, що Квіт переміг на виборах президента НаУКМА.
  • 1 лютого 2022 року Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії, і буде наказ про нові вибори, оскільки попередні пройшли із порушенням процедур.
  • 2 лютого стало відомо, що МОН оголосило новий конкурс на посаду президента "Могилянки", переможець виборів Квіт планує звернутися до суду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Шкарлета пояснити призначення повторних виборів президента НаУКМА.
  • 3 лютого студенти вишу підтримали безстроковий страйк проти невизнання Шкарлетом виборів керівника закладу.
  • Після цього у Києві пройшла низка акцій протесту з вимогою відставки міністра освіти.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Сергій Квіт
НаУКМА
Читайте також:
Зеленський
20 березня, 2022 неділя
Провал переговорів з Путіним означатиме Третю світову війну, - Зеленський
Роман Костенко
21 березня, 2022 понедiлок
Окупанти використовують уже вже план "С" і далі, попередні не спрацювали, – офіцер ЗСУ, нардеп
Девід Бекхем
20 березня, 2022 неділя
Бекхем надав свою сторінку в Instagram з 71 млн підписників українській лікарці з перинатального центру в Харкові
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.98
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
21 березня
22:41
США ведуть дискусії з іншими країнами про надання Україні ППО великої дальності, - речник Пентагону
22:39
Латвія закриває службу таксі від російського "Яндексу" на своїй території
22:20
Зеленський
Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію
22:19
Fitch Group
Інфляція 18% та долар по 135 рублів, - Fitch спрогнозував рівень падіння економіки Росії цьогоріч
22:16
Сійярто
Угорщина не планує підтримувати ембарго на російський газ
21:50
Росія призначила "мера" Бердянська - прокуратура відкрила справу
21:47
"Щоразу коли вам боляче, у нас розривається серце. Гоніть цих рабів": Зеленський звернувся до жителів окупованих територій
21:44
21 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 8057 людей, - Кирило Тимошенко
21:42
польський футбол
Збірна Росії з футболу остаточно відсторонена від турнірів ФІФА та УЕФА, - рішення CAS
21:18
США нададуть Україні свої радянські системи ППО, які десятиліття тому таємно купили, - The Wall Street Journal
21:03
Ізраїль спростить умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни
20:59
Ексклюзив
Перевороту в Росії не буде: в оточенні Путіна немає людей з почуттям власної гідності, - Айзенберг
20:58
Окупант сепар
Росіяни вбили в Авдіївці п'ятьох українців та близько десяти поранили
20:54
полонені москалі
У Росії заявили, що захопили в полон 500 українців і готові їх обміняти
20:47
Дмитро Гордон
У Росії відкрили справу проти Гордона за нібито заклики до війни
20:41
Окупанти скидають бомби на заводи Маріуполя, щоб знищити економіку України, - полк "Азов"
20:29
Ймовірністю нових окупаційних обстрілів та для знищення російських ДРГ: Кличко пояснив, навіщо на Київщині посилили комендантську годину
20:07
Яхтсмени-герої
Українські діти-яхтсмени намагалися перешкодити 140-метровій яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині
20:03
Окупанти зіткнулись з дефіцитом запчастин для ремонту техніки та готують "вибори" на окупованих територіях Запорізької області, - Генштаб
20:00
Зеленський
Всі компроміси з Росією буде затверджувати всеукраїнський референдум, - Зеленський
19:51
Ексклюзив
Володимир Огризко
Для Путіна головними є нові військові іграшки, щоб ними лякати весь світ, - Огризко
19:43
Ракетний удар по ТЦ Києва
Ракетний удар по ТЦ Києва: СБУ затримала чоловіка, який виклав у TikTok розташування позицій ЗСУ
19:25
Sotheby's
Christie’s, Sotheby’s і Phillips приєднаються до викриття російських мільярдерів, які потрапили під санкції
19:23
Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, є важкопоранені, - голова Запорізької ОВА
19:17
ворожа ракета
Росія зіткнулася з браком високоточних ракет, - CNN
19:05
Airbnb
"Привиди квартир": Airbnb блокує "благодійне" бронювання житла в Україні через випадки шахрайства
19:00
Дія
єБайрактар. У "Дії" запустили онлайн-гру для українців
19:00
Михайло Подоляк
Арешт майна й нафтове ембарго: світ знайшов потужні інструменти впливу на російську еліту, - Подоляк
18:58
Ексклюзив
ворожий танк
РФ провокуватиме НАТО, щоб втягнути у війну всю Європу, - політологиня
18:44
літак стоянка
Найбільший аеропорт Росії відправив "в простой" майже половину персоналу – все через санкції
18:42
Чорнобаївка
"Сьомий раз": Арестович натякнув про нові втрати окупантів у Чорнобаївці
18:41
Кулеба
Кулеба закликав Китай відігравати важливу роль у врегулюванні ситуації в Україні
18:31
Литовцям запропонували компенсацію за розміщення українських біженців
18:28
Перед переходом на загальнонаціональний марафон "Еспресо" був у топ-15 каналів України за переглядами
18:15
НАТО
ЄС схвалив першу спільну оборонну концепцію "Стратегічний компас", - очільник МЗС Латвії
18:04
УЗ електрифікація
УЗ відновила роботу з електрифікації ділянки Ковель - Ізов на кордоні з Польщею, мають завершити до червня
18:01
Андрій Шевченко
Зателефонувала мама та сказала, що почалася війна: Шевченко розповів Daily Mail про російську агресію в Україні
17:56
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Плани Путіна захопити, або знищити Україну повністю провалились, - Наливайченко
17:55
кордон
Станом на 21 березня на кордоні з Польщею та Словаччиною незначні черги, - ДПСУ
17:54
Зеленський
Щоб виконати ультиматум РФ - треба нас всіх знищити, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV