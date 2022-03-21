Квіт заявив, що підписав контракт з МОН і очолить Києво-Могилянську академію

Про це повідомляє УП.Життя.

Міносвіти підписало контракт з Сергієм Квітом.

Квіт підтвердив цю інформацію в коментарі УП.

"МОН підписало контракт президента НаУКМА з Сергієм Квітом. Інформація станом на 21.03.22", - йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу "Вибори президента КМА".

"Тепер Кабмін має звільнити мене з посади голови Національного агентства - і тоді вийде наказ МОН про моє призначення на посаду президента НаУКМА", - сказав Квіт.

Після цього він офіційно займе посаду президента академії.