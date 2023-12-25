Латвія передала Україні 271 авто, конфісковане у нетверезих водіїв

Про це пише видання Delfi.

Зазначається, що 16 лютого цього року сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни, які дозволяють передавати уряду України конфісковані транспортні засоби, як підтримку українського суспільства. Так вдалося передати авто, конфісковані у нетверезих водіїв.

За даними служби державних доходів Латвії, станом на середину грудня ця цифра вже становить 271 авто, попередньо на загальну суму 903 453 євро. Нині ж до розгляду в уряді готують документи про передачу ще 34 автомобілів.

Ці автівки в Україну доставляють волонтери Twitter-конвой. Вони почали свою роботу в лютому 2022 року. За цей час передали Україні більш ніж 1100 авто.

Що відомо про дозвіл на передачу конфіскованих у п'яних водіїв авто

16 лютого 2023 року латвійський уряд вніс поправки до закону "Про підтримку цивільного населення в Україні". Так, транспортні засоби, які належать державі, можуть передаватись на безоплатній основі Україні для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною.

Вже 8 березня в Україну відправили першу партію з 8 машин.

Згодом латвійці вирішили безоплатно передати ще 18 конфіскованих автомобілів, їх наповнили гуманітарною допомогою.

У червні Латвія передала Україні 66 автівок, конфіскованих у п’яних водіїв. А 31 жовтня латвійський уряд погодив надання Україні ще 20 таких автомобілів загальною вартістю близько 56 тис. євро