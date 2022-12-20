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Лідери країн Північної Європи на саміті JEF розкритикували заяву Макрона про гарантії безпеки для Росії

20 грудня, 2022 вiвторок
01:15
Світ Еммануель Макрон

Заяву Макрона про необхідність говорити із Росією про "гарантії безпеки" для неї піддали нищівній критиці очільник Фінляндії, Литви та Естонії

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо розкритикував заяву французького візаві Емманюеля Макрона про необхідність говорити із Росією про "гарантії безпеки", про це він заявив у коментарі виданню Iltalehti на полях зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у Ризі в понеділок.

"Ну, кому тут потрібна безпека? Сусідам Росії. Якщо Росія здатна надавати якісь гарантії безпеки своїм сусідам, то чому б не надати їй не менш надійні гарантії безпеки такого ж рівня? Настільки ж надійні, як і ті, які вони дають", – сказав він.

Схожу думку висловив і президент Литви Гітанас Науседа, який стверджує, що саме Росія має надавати гарантії безпеки Україні, а не навпаки.

"Треба говорити про гарантії безпеки для нас і, перш за все, для наших українських друзів. Вони перебувають під щоденними обстрілами. Люди гинуть. Зараз ми говоримо про країну (РФ), яка мало дбає про будь-яку систему, засновану на правилах", – сказав Науседа.

А прем’єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що жодна країна на Росію нападати не збирається: "Занепокоєння Росії щодо безпеки не є реальними. Навпаки, занепокоєння щодо безпеки України та Європи в цілому є реальними".

Об'єднані експедиційні сили (англ. Joint Expeditionary Force (JEF)) – це багатонаціональні експедиційні сили, які створені у 2015 році Великою Британією та складаються з дев'яти її північноєвропейських союзників. Це: Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

  • Нагадаємо, на початку грудня президент Франції Еммануель Макрон у телеефірі заявив, що Захід повинен подумати, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.
  • Цю заяву розкритикували і в Україні, і в низці європейських столиць.
  • Також до лідерів країн JEF звернувся і Володимир Зеленський, який закликав їх надати Україні більше озброєння, щоби швидше закінчити війну.

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війна з Росією
Естонія
Литва
Фінляндія
Еммануель Макрон
війна з Україною
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