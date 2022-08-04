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Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

4 серпня, 2022 четвер
06:31
Спорт кубок Ліги чемпіонів

Вчора, 3 серпня, були зіграні матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів 

Кваліфікація. 3-й раунд

3 серпня 

"Динамо" (Україна) - "Штурм" (Австрія) 1:0

Гол: Караваєв, 28

"Буде/Глімт" (Норвегія) - "Жальгіріс" (Литва) 5:0

Голи: Ветлесен, 33 (пен.), Пеллегріно, 36, Сальвесен, 58, Хейбротен, 61, Еспейорд, 90+3

"Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Угорщина) 1:1

Голи: Овусу, 34 - Болі, 17

"Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Аполлон" (Кіпр) 4:0

Голи: Пеберн, 38 (авт.), Мохамед, 54, 62, П'єрро, 79

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Пюнік Єреван" (Вірменія) 5:0

Голи: Букарі, 29, 44, 70, Кангва, 33, Мітровіч, 77

  • 27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".
  • Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Володимира Путіна.
  • 30 липня словенський півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич перейшов до грецького "Панатінаїкоса".
  • 2 серпня стало відомо, що нападник "Динамо" Владислав Супряга пропустить щонайменше два місяці через травму та не допоможе киянам у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму". 
  • 3 серпня "Динамо" перемогло австрійський "Штурм" Грац у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ.

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футбол
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