Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
Вчора, 3 серпня, були зіграні матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд
3 серпня
"Динамо" (Україна) - "Штурм" (Австрія) 1:0
Гол: Караваєв, 28
"Буде/Глімт" (Норвегія) - "Жальгіріс" (Литва) 5:0
Голи: Ветлесен, 33 (пен.), Пеллегріно, 36, Сальвесен, 58, Хейбротен, 61, Еспейорд, 90+3
"Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Угорщина) 1:1
Голи: Овусу, 34 - Болі, 17
"Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Аполлон" (Кіпр) 4:0
Голи: Пеберн, 38 (авт.), Мохамед, 54, 62, П'єрро, 79
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Пюнік Єреван" (Вірменія) 5:0
Голи: Букарі, 29, 44, 70, Кангва, 33, Мітровіч, 77
- 27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Володимира Путіна.
- 30 липня словенський півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич перейшов до грецького "Панатінаїкоса".
- 2 серпня стало відомо, що нападник "Динамо" Владислав Супряга пропустить щонайменше два місяці через травму та не допоможе киянам у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму".
- 3 серпня "Динамо" перемогло австрійський "Штурм" Грац у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.53
Купівля 38.53Продаж 39.65
-
EUR
Купівля 38.83Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе