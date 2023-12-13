Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 13 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

6-й тур

13 грудня

Група G

19:45 "Лейпциг" (Німеччина) - "Янг Бойз" (Швейцарія)

19:45 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

Група E

22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Лаціо" (Італія)

22:00 "Селтик" (Шотландія) - "Феєноорд" (Нідерланди)

Група F

22:00 "Ньюкасл" (Англія) - "Мілан" (Італія)

22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСЖ (Франція)

Група H

22:00 "Порту" (Португалія) - "Шахтар" (Україна)

22:00 "Антверпен" (Бельгія) - "Барселона" (Іспанія)

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Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічався з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

Турнірна таблиця групи "Шахтаря" після 5-го туру Ліги чемпіонів - 2023/24

Після 5-го туру "Шахтар" має 9 очок та посідає у групі H третє місце. "Антверпен" не набрав жодного пункту та вже гарантовано зайняв останню позицію. Очолює турнірну таблицю "Барселона", яка має 12 балів і гарантувала собі місце у плей-оф ЛЧ.

"Порту", як і "Шахтар", має 9 очок, але випереджає українців за додатковими показниками. Команди розіграють між собою путівку в 1/16 фіналу ЛЧ.

Дві кращі команди з групи вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ, клуб, який фінішує третім, продовжить виступи у плей-оф Ліги Європи.

Матч "Порту" - "Шахтар" пройде 13 грудня.

Фото: FlashScore