ПСЖ без шансів переграв "Мілан" у Лізі чемпіонів. Результати усіх матчів 25 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

3-й тур

25 жовтня

"Барселона" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1

Голи: Торрес, 28, Фермін Лопес, 36 - Судаков, 62

"Феєнорд" (Нідерланди) - "Лаціо" (Італія) 3:1

Голи: Хіменес, 31, 74, Зеррукі, 45+2 - Педро, 83 (пен.)

"Антверпен" (Бельгія) - "Порту" (Португалія) 1:4

Голи: Юсуф, 37 - Еванілсон, 46, 69, 84, Еустакіо, 54

"Ньюкасл" (Англія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 0:1

Гол: Нмеча, 45

ПСЖ (Франція) - "Мілан" (Італія) 3:0

Голи: Мбаппе, 32, Коло Муані, 53, Лі Кан Ін, 89

"Лейпциг" (Німеччина) - "Црвена Звезда" (Сербія) 3:1

Голи: Раум, 12, Сімонс, 59, Ольмо, 84 - Стаменіч, 70

"Селтік" (Шотландія) - Атлетико" (Іспанія) 2:2

Голи: Фурухасі, 4, Пальма, 28 - Грізманн, 25, Мората, 53

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 1:3

Голи: Мешак, 52 - Аканджі, 48, Холанд, 67 (пен.), 86

Як "Шахтар" виступає у Лізі чемпіонів

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3.

У 2-му турі донеччани у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився іспанській "Барселоні" - 1:2.

"Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 6 очок та випереджає чемпіонів України. "Антверпен" не отримав жодного пункту та йде четвертим.