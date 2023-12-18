Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
У понеділок, 18 грудня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Під час процедури жеребкування команди були розподілені на два кошики. До першого потрапили переможці груп, до другого - клуби, які фінішували у своїх квартетах другими. При цьому, представники однієї країни не могли зустрітися один з одним.
1 кошик: "Баварія" (Німеччина), "Арсенал" (Англія), "Реал" (Іспанія), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Атлетико" (Іспанія), "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Манчестер Сіті" (Англія), "Барселона" (Іспанія).
2 кошик: "Копенгаген" (Данія), ПСВ (Нідерланди), "Наполі" (Італія), "Інтер" (Італія), "Лаціо" (Італія), ПСЖ (Франція), "Лейпциг" (Німеччина), "Порту" (Португалія).
Ліга чемпіонів. Результати жеребкування 1/8 фіналу
"Порту" - "Арсенал"
"Наполі" - "Барселона"
ПСЖ - "Реал Сосьєдад"
"Інтер" - "Атлетико"
ПСВ - "Борусія"
"Лаціо" - "Баварія"
"Копенгаген" - "Манчестер Сіті"
"Лейпциг" - "Реал"
Перші матчі відбудуться 13, 14, 20 та 21 лютого, повторні - 5, 6, 12 та 13 березня.
Як "Шахтар" виступив у Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.
У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи.
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